PROMOCIJA TURUDIĆEVA ČASOPISA PLUS+

Sve je izgledalo kao da su se gosti došli pokloniti i poljubiti ruku Ivanu Turudiću...

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Državno odvjetništvo predstavilo prvi broj svoga časopisa Državno odvjetništvo otvara razgovor (DOOR) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Expressov izvijestitelj opisuje ozračje investiture časopisa DORH-a, imenom DOOR. Netko je na sve to cinično rekao: ‘Prodala se cijela kaznena struka DORH-u...'

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, bio je početkom tjedna vrlo sretan čovjek. Predstavio je časopis DORH-a pod nazivom DOOR (Državno odvjetništvo otvara razgovor), čiji je glavni urednik, a u prvom broju sudjelovao je i kao novinar. Očekivano, na predstavljanje su došli gotovo svi. Sve je izgledalo kao da su gosti došli da se poklone i poljube ruku glavnom državnom odvjetniku, koji je bio glavna zvijezda događaja.

