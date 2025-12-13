Sve je izgledalo kao da su se gosti došli pokloniti i poljubiti ruku Ivanu Turudiću...

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, bio je početkom tjedna vrlo sretan čovjek. Predstavio je časopis DORH-a pod nazivom DOOR (Državno odvjetništvo otvara razgovor), čiji je glavni urednik, a u prvom broju sudjelovao je i kao novinar. Očekivano, na predstavljanje su došli gotovo svi. Sve je izgledalo kao da su gosti došli da se poklone i poljube ruku glavnom državnom odvjetniku, koji je bio glavna zvijezda događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+