NOVI EXPRESS Expressov izvijestitelj opisuje ozračje investiture časopisa DORH-a, imenom DOOR. Netko je na sve to cinično rekao: ‘Prodala se cijela kaznena struka DORH-u...'
PROMOCIJA TURUDIĆEVA ČASOPISA PLUS+
Sve je izgledalo kao da su se gosti došli pokloniti i poljubiti ruku Ivanu Turudiću...
Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, bio je početkom tjedna vrlo sretan čovjek. Predstavio je časopis DORH-a pod nazivom DOOR (Državno odvjetništvo otvara razgovor), čiji je glavni urednik, a u prvom broju sudjelovao je i kao novinar. Očekivano, na predstavljanje su došli gotovo svi. Sve je izgledalo kao da su gosti došli da se poklone i poljube ruku glavnom državnom odvjetniku, koji je bio glavna zvijezda događaja.
