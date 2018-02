Sve košta: Odvajanje otpada je skupo, ali kazne su još skuplje

Na otoku Krku odvojeno prikupljamo otpad već 13 godina, od 2005. sustav je jedinstven za cijeli otok, a uključeni su Grad Krk te još šest općina na Krku, rekli su nam iz komunalnog društva Ponikve eko otok Krk.

- Na Krku odvojeno prikupljamo više od 50 posto i već smo postigli ciljeve koje Hrvatska mora do 2020., zbog čega zbog ponosni - dodali su iz Ponikvi.

Vjeruju da tako utjeću na kvalitetu života svojih građana i turista koji ih posjećuju.

- Prodamo odvojeno prikupljeni otpad, no time ne zarađujemo, nego smanjujemo troškove odvojenog prikupljanja koje nas stoji od 250 do 300 kuna po toni. Ipak su dvije koristi od odvojenog prikupljanja. Da ga nismo odvojili, za njega bismo odlaganje na Mariščini platili 470 kuna plus PDV po toni. Budući da dovoljno odvajamo nećemo morati plaćati penale - dodali su iz komunalne tvrtke.

Oni su lani odvojeno prikupili 2900 tona plastike, 960 tona papira i 850 tona stakla.

- Papira je bilo 14 posto ukupne količine otpada. Prema statistici, papira je u otpadu 25 posto, a to znači da ga kod nas još oko 11 posto završi nerazvrstano. U otpadu je 40 posto biootpada, a mi ga odvojimo 26 posto. Udio prikupljene plastike je kod nas pet posto, a stakla četiri posto - dodali su.

Krk je jedan od primjera dobrog odvajanja otpada. Nešto više od njih odvaja Prelog. Komunalna tvrtka Pre-Kom sakuplja otpad u Prelogu i okolnih devet općina, a lani su odvojeno sakupili 57,88 posto ukupno prikupljenog otpada.

- U Prelogu je 95 posto stalnog stanovništva i mogli su ukloniti kante s javnih površina. No na Krku je to nemoguće jer je kod nas ljeti puno turista pa imamo mnogo zelenih otoka. No turisti slabo odvajaju i puno toga trpaju u istu kantu - pojašnjavaju iz komunalnog društva Ponikve otok Krk.

Dodali su da je lakše odvojeno prikupljati u malim sredinama, a tamo gdje je puno ljudi na malom području, u gradskim središtima ili zgradama, vlada nered. Nedavno su objavljeni podaci da se u Zagrebu odvaja 20 posto otpada, no iz Zelene akcije kažu da je to puno manje. Iz zagrebačkog Holdinga nismo dobili podatke, no nedavno je neke objavio Jutarnji. U osam mjeseci Zagreb je sakupio 1894 tone plastike i 4891 tonu papira. U Osijeku su lani prikupili 600 tona plastike, 1700 tona papira i 30 tona stakla.

Dovoljne su tri kante, ali i sortirnica

Nije dovoljno uvesti samo sustav kanti, to je tek prvi korak. Treba i sortirnica te kompostana, upozoravaju iz komunalnog društva Ponikve.

- Potrebne su najmanje tri kante. U prvu se odlaže biootpad, sve pokvarljivo, mokro i biorazgradivo. U drugu kantu odlažu se papir, plastika, ambalaža, sve što je suho. U treću kantu ide ostalo, pelene i higijenski otpad, sadržaj vrečica iz usisivača, opušci... - pojašnjavaju iz tvrtke Ponikve.

Dodaju da tu odvojeno prikupljenu plastiku i papir treba sortirati.

- Višeslojnu ambalažu od mlijeka ili soka može se odložiti s papirom ili plastikom, a naknadno će je razvrstati u sortirnici - dodali su iz komunalnog.

Tema: To mi treba