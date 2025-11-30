Obnova je trebala stajati 4,6 milijuna eura, ali će stajati 6,3 milijuna. To je vjerojatno trenutačno najvažniji i najveći projekt na kulturnoj baštini u kontinentalnoj Hrvatskoj. Dvorac Erdödy u Kerestincu biser je kulturne baštine.
Sve tajne dvorca Kerestinec: Preživio je Seljačku buni i NDH. Sada ga obnavljaju, ali...
Dvorac Kerestinec kao da ne može bez skandala. Obnova te stare zgrade neobično slavne i burne prošlosti, trenutačno možda najvažniji i najveći projekt na kulturnoj baštini u kontinentalnoj Hrvatskoj, poskupjela je, kako je otkrio naš list, za više od trećine prvotno ugovorene cijene.
