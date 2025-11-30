Sve tajne dvorca Kerestinec: Preživio je Seljačku buni i NDH. Sada ga obnavljaju, ali...

Dvorac Kerestinec kao da ne može bez skandala. Obnova te stare zgrade neobično slavne i burne prošlosti, trenutačno možda najvažniji i najveći projekt na kulturnoj baštini u kontinentalnoj Hrvatskoj, poskupjela je, kako je otkrio naš list, za više od trećine prvotno ugovorene cijene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+