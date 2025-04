Sve tajne i čuda Isusova groba: plamen 'Svetog ognja', mirisi oko groba, izliječenje tumora...

Isusov grob, gdje je, prema kršćanskoj tradiciji, Isus Krist bio položen nakon raspeća i odakle je uskrsnuo treći dan, jedno je od najsvetijih mjesta na svijetu. No unatoč stoljećima štovanja i hodočašća, njegov pravi karakter još je obavijen velom tajne. Većina kršćanskih vjernika vjeruje da se Isusov grob nalazi unutar Crkve Svetoga groba u jeruzalemskom Starom gradu. Crkva je izgrađena u četvrtom stoljeću po nalogu cara Konstantina, nakon što je njegova majka Helena identificirala to mjesto kao Isusovu grobnicu. Prvi put nakon više od 200 godina, 2016. godine tim znanstvenika otvorio je mramornu ploču koja prekriva kamenu ploču za koju se vjeruje da je originalna ležišna ploha gdje je Isusovo tijelo bilo položeno. Starorimski sloj stijene bio je netaknut, iako je izložen vlažnosti, vremenskim utjecajima i tisućama posjetitelja godišnje. Ipak, konačnu znanstvenu potvrdu da je to zaista Isusov grob nemoguće je dati.

No neosporno je da se čuda na Isusovu grobu događaju i privlače pažnju stoljećima, ne samo vjernika, nego i znanstvenika, skeptika te istraživača. Najpoznatije i najmističnije čudo koje povezuju s grobom Isusa Krista, posebno u kontekstu Crkve Svetoga groba u Jeruzalemu, jest "čudo Svetog ognja". Svake godine, točno na Veliku subotu, ali onu po Julijanskom kalendaru, unutar kapelice Isusova groba pravoslavni patrijarh ulazi s bakljama i svijećama. Tad se, bez ikakvog vanjskog utjecaja, pojavljuje plamen koji se sam od sebe pali, nebeski oganj. Vjernici tvrde da u prvih nekoliko minuta taj oganj ne peče i svjedoče o neobičnim duhovnim iskustvima.

Osim čuda Svetog ognja, vjernici svake godine sve više prijavljuju čudne mirise oko groba. Naime, neki hodočasnici tvrde da u blizini groba mogu osjetiti slatki, gotovo nebeski miris, bez prisustva parfema ili tamjana. U kršćanskoj tradiciji miris mira često se povezuje s prisutnošću svetosti ili anđeoske aktivnosti. Zabilježene su i situacije u kojima se taj miris širi dok se moli nad samim grobom. Smatra se znakom Božje blizine i česti je motiv u pravoslavnim svjedočanstvima.

Mnogi hodočasnici svjedoče i o iscjeljenjima bolesti ili ublažavanju bolova nakon posjeta grobu. Najčešće se to događa nakon molitve uz Kamen pomazanja (na ulazu u crkvu), gdje je Isusovo tijelo navodno bilo pripremljeno za ukop. Neki tvrde da su se problemi s kralježnicom, vidom ili tumori povukli nakon molitve na tome mjestu. Hodočasnici su također prijavljivali pojavu bljeskova svjetlosti ili "nebeskog svjetla" unutar same kapelice groba, posebno tijekom noći, a svjetlost ne dolazi iz električnih izvora.

Čuda na grobu Isusa Krista nisu jednostavno "dokazi", ona su iskustva. Za vjernike, ona potvrđuju vjeru u uskrslog Krista. Za skeptike ostaju otvoreni misteriji. A za sve nas, bez obzira na vjeru, predstavljaju podsjetnik da postoje stvari koje nadilaze logiku. Isusov grob nije samo arheološka lokacija, on je mjesto gdje se povijest, vjera i znanost sudaraju. Tajne koje ga prate, od njegove točne lokacije, preko pitanja uskrsnuća, do složenih međureligijskih odnosa, čine ga jednom od najvećih enigma čovječanstva. I možda je upravo u tom spoju neizvjesnosti i nade njegova najdublja poruka.