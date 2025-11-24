Obavijesti

News

Komentari 1
SIMPOZIJ

Sve više invazivnih vrsta u EU, stvaraju ogromnu štetu. 'Hrvatska se još dobro drži'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sve više invazivnih vrsta u EU, stvaraju ogromnu štetu. 'Hrvatska se još dobro drži'
Halyomorpha halys, alohtona vrsta smrdljivog martina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Invazivne vrste ne poznaju granice, stoga je potrebna međunarodna suradnja, rekao je biolog Sven Jelaska s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu

Šesti hrvatski simpozij o invazivnim vrstama okupio je u Zagrebu više od 110 znanstvenika i stručnjaka iz deset zemalja koji su upozorili da invazivne vrste godišnje u Europskoj uniji uzrokuju oko 12 milijardi eura štete i sve su veći rizik za ekosustave, gospodarstvo i zdravlje ljudi. "Invazivne vrste zauzimaju prostor i uzrokuju brojne štete, od zdravstvenih problema poput ambrozije i tigrastog komarca do velikih gubitaka u šumarstvu i poljoprivredi. Građani vide tek deset posto problema, dok se najveća šteta događa na ekosustavima", rekao je biolog Sven Jelaska s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu. Naglasio je važnost ranog otkrivanja i pravovremene reakcije.

Hrvatski stručnjaci bilježe i nove invazivne vrste zabrinjavajućeg potencijala

"Hrvatski stručnjaci posljednjih godina bilježe i nove invazivne vrste zabrinjavajućeg potencijala, među kojima su smeđa alga, plutajuća vodena mekčina i gljiva velika polipovka. Te vrste brzo se šire i mijenjaju strukturu staništa, potiskujući autohtone organizme", upozorio je Jelaska. 

Invazivne vrste ne poznaju granice, stoga je potrebna međunarodna suradnja, dodao je.

Jelaska je pozvao na jačanje edukacije i uključivanje građana u dojave, jer se uspjeh u suzbijanju invazivnih vrsta postiže samo ranim djelovanjem.

Na aplikaciji ‘Invazivne vrste u Hrvatskoj’ građani mogu prijaviti nalaze 

"Postoji aplikacija ‘Invazivne vrste u Hrvatskoj’ putem koje građani mogu prijaviti nalaze, što omogućuje brzo reagiranje. Neke vrste su kod nas prisutne desetljećima, no posljednjih godina pojavljuju se i nove, poput smeđe alge koja prekriva morsko dno ili slatkovodne biljke plivajuće mekčine", dodao je.

NEMAJU NEPRIJATELJA Hrvatsku preplavili smrdljivi martini iz Azije! Gori su od domaćih. Evo što jedino pomaže
Hrvatsku preplavili smrdljivi martini iz Azije! Gori su od domaćih. Evo što jedino pomaže

Biljana Janev Hutinec iz Javne ustanove Priroda Grada Zagreba naglasila je da invazivne vrste najprije dolaze u urbana područja. "Čovjek je taj koji ih donosi namjerno ili nenamjerno, a iz gradova se dalje šire u prirodu", rekla je.

Istaknula je projekt ‘Nepozvani gosti u prirodu’, usmjeren na kontrolu crvenouhe kornjače i stabla pajasena. "Crvenouha kornjača istiskuje hrvatsku autohtonu barsku kornjaču jer ima slične potrebe i uspješnija je u zauzimanju prostora", pojasnila je.

Dodala je da se Hrvatska zasad dobro drži u europskom kontekstu, iako je oko 30 vrsta s EU popisa već prisutno u našoj zemlji.

Ponovno se opaža orijentalni stršljen

Stručnjaci su upozorili da se u Hrvatskoj ponovno opaža orijentalni stršljen, vrsta koja je iz zemlje nestala prije više od šezdeset godina.

Dvodnevni simpozij organizira Hrvatsko ekološko društvo u suradnji s Biološkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim šumarskim institutom i Javnom ustanovom Priroda Grada Zagreba.

Pokrovitelji su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025