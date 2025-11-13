Sve više mladih Ukrajinaca stiže u Njemačku: 'Zelenski, spriječi to, ti mladići su potrebni vama'

Njemački kancelar Friedrich Merz je u četvrtak u telefonskom razgovoru rekao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju da se pobrine za to da mladići iz Ukrajine ne dolaze masovno u Njemačku.

"Potrebni su ondje (u Ukrajini)", kazao je Merz na kongresu trgovaca u Berlinu.

Članice Europske unije su u rujnu zabilježile dolazak 79.205 ukrajinskih izbjeglica, najviše u mjesec dana od kolovoza 2023., pokazuju podaci Eurostata.

Agencija EU-a za statistiku to objašnjava odlukom Ukrajine iz kolovoza 2025. da dozvoli muškarcima između 18 i 22 godine da slobodno prelaze granicu.

Više od 1,2 milijuna ukrajinskih izbjeglica ili 28.3 posto ukupnog broja izbjeglica u EU-u trenutno je smješteno u Njemačkoj, objavio je Eurostat u priopćenju ovog tjedna.

Njemačka vlada također namjerava izmijeniti pogodnosti za ukrajinske izbjeglice kako bi "poticaji za rad prevagnuli nad poticajima da se ostane u sustavu socijalne skrbi", rekao je Merz.

Prema prijedlogu zakona, za koji se očekuje da će ga vlada odobriti idućeg tjedna, Ukrajinci koji su došli u Njemačku nakon 1. travnja 2025. dobivat će niže naknade koje dobivaju tražitelji azila umjesto dosadašnje naknade za nezaposlene.