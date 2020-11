Sve zbog mjera: Na izlog kafića su stavili osmrtnicu i lampione

<p>Vlasnik, osoblje i gosti u petak su zapalili lampione i zalijepili osmrtnicu na izlogu Caffe bara Alibi u Požegi, kako bi obilježili početak novih mjera kojima se do 21. prosinca zabranjuje rad kafićima.</p><p>Popili su u petak navečer zadnje piće i teška srca se oprostili od omiljenog lokala, zapalili su nekoliko desetaka lampiona, izašli su zajedno s vlasnikom i tješili su ga dok je stavljao ključ u bravu. U subotu su pred lokal dolazili i drugi vlasnici požeških kafića da vide kako su se njihov kolega, radnici i stalni gosti oprostili od omiljenog sastajališta.</p><p>- Ovo je s jakom porukom, i sam sam pogođen, ali što je tu, valja to pretrpjeti, pa tko preživi – rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Lav u Požegi.</p><p>Ugostitelji ne skrivaju svoje razočaranje mjerama i ne kriju kako će većina njih svoja vrata morati zatvoriti zauvijek. Zapaljeni lampioni, osmrtnica na izlogu na kojoj su navedeni svi ožalošćeni, vlasnik, personal, stalni gosti i brojni prijatelji ostati će do 21. prosinca 2020. godine, možda tada otvore.</p><p>No, neki kažu da su ih nakon prvog lockdowna proljetos reanimacijom oživjeli, tako da vjeruju da bi poslije ovog zatvaranja na slaboj infuziji mogli preminuti.</p><p>- U dubokoj boli javljamo svim gostima, posjetiteljima i znancima kultnog lokala tužnu vijest da je Caffe bar Alibi tragično preminuo usred smrtonosne pandemije u petak, 27.11.2020., pod utjecajem gospode Krunoslava Capaka i Viija Beroša - piše, između ostalog, na osmrtnici koju potpisuju vlasnik lokala, osoblje te stalni gosti.</p><p>Prosinac je trebao biti mjesec djelomičnog oporavka, nitko nije očekivao ovakav kraj, i da će na pragu blagdana zatvoriti vrata. U Požegi, kao i u cijeloj Hrvatskoj osvanula je tmurna subota, bez ljudi na ulicama, stiče se dojam da su svi u tuzi.</p>