Von Trapp bio je austrijski časnik rođen u Zadru 4. travnja 1880., koji je od 1912. do 1918. živio u Puli. Svijet ga pamti po tome što je prema njegovu životu 1965. snimljen legendarni holivudski mjuzikl ‘Moje pjesme, moji snovi’, koji je dobio čak pet Oscara. U Puli, na mornaričkom groblju, pokopani su mu roditelji
Sve životne tajne časnika iz Pule koji je osvojio Hollywood
Puli i Puljanima trebalo bi sigurno više biti poznato prezime obitelji Von Trapp, posebno osebujnoga Georga von Trappa (1880. - 1947.), ali ne zbog glamura Hollywooda, nego zbog veze s najvećim istarskim gradom. Ostavimo li po strani njegovu povezanost s mjuziklom i romantičnom verzijom poznate priče "The Sound of Music" (Moje pjesme, moji snovi), ostaje nam mornarička Pula, s brojnim mornaričkim obiteljima, s djecom koja su pohađala škole carske i kraljevske mornarice.
