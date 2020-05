Svečano je prisegnula nova državna odvjetnica Hrvoj Šipek

Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava RH, međunarodnih ugovora i zakona, skrbiti o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih pred zakonom, promicati vladavinu prava i ugled Državnog odvjetništva te štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak RH, prisegnula je u ponedjeljak nova glavna Državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Na tu funkciju, podsjetimo, imenovana je u Saboru 18. svibnja kao nasljednica Dražena Jelenića koji je sredinom veljače morao otići zbog afere masoni. Za Hrvoj Šipek je u Saboru glasalo 80 zastupnika, dok ih je 40 bilo protiv.

Državno odvjetništvo, naglasio je Jandroković, samostalno je i neovisno pravosudno tijelo čije su zadaće postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH, podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

- Prioriteti u njegovu radu su suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, procesuiranje ratnih zločina i zaštita imovine RH. Pri tom je važna i dobra međuinstitucionalna suradnja s tijelima koja su nadležna za otkrivanje kaznenih djela te s tužiteljima drugih država i drugih međunarodnih organizacija - istaknuo je dodavši kako funkcija glavnog Državnog odvjetnika posebno iziskuje visoku stručnost, samostalnost, profesionalnost, neovisnost, savjesnost, objektivnost, visoku etičnost.

- Uvjeren sam da ce se Hrvoj Šipek, koja se dokazala svojim dosadašnjim radom i iznimno bogatim iskustvom posebno u Državnom odvjetništvu na najodgovornijim pozicijama, voditi ovim načelima - poručio je.

Nova glavna Državna odvjetnica, vidno uzbuđena, zahvalila je na ukazanom povjerenju, kako Vladi i saborskim zastupnicima koji su je potvrdili, tako i obitelji na podršci.

- Moram priznati da u ovom trenutku, uz osjećaj odgovornosti, imam i osjećaj ponosa jer sam prva žena koja je imenovana na dužnost glavne Državne odvjetnice i zato što sam danas prva osoba koja je izgovorila novi tekst prisege - istaknula je.

Pridržavanje Ustava, međunarodnih ugovora i zakona, dodala je, temelji su na kojima počiva svaka pravna država.

- A skrb o zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih građana red zakon temelj su demokracije. Štititi jedinstvenost, suverenitet i pravni poredak je naša zadaća i dužnost prema svima onima koji su sanjali i dali svoje živote za samostalnu i demokratsku Hrvatsku - rekla je Hrvoj Šipek.

Duboko je svjesna, naglasila je, značenja današnje prisege i značaja zadaće Državnog odvjetnika, težine odgovornosti koju preuzimam, ali i negativne percepcije javnosti i nepovjerenja prema pravosuđu.

- Zato ću svu svoju energiju, znanje i iskustvo posvetiti vođenju Državnog odvjetništva u duhu danu prisege, na putu vladavine prava prema visoko postavljenim ciljevima, učinkovitog procesuiranja kaznenih djela, osobito onih koruptivne naravne te zaštite imovine i imovinskih interesa RH - rekla je istaknuvši kako su za ostvarenje ovih ciljeva potrebne i promjene.

- Intenzivnije korištenje novih tehnologija, promjene u načinu rada, koje će potaknuti i ohrabriti državne odvjetnike. Pri tome ću skrbiti da se svi dužnosnici i zaposlenici pridržavaju u svom radu i ponašaju u duhu etičkih i deontoloških načela. Čvrsto sam uvjerna da ću svojim predanim radom dokazati da je Državno odvjetništvo neovisno i samostalno tijelo u koje građani mogu imati povjerenje - zaključila je.

Hrvoj-Šipek godinama je vodila građanski odjel DORH-a i ima veliko znanje u građanskim predmetima. U DORH-u je od 2000., a u njega je došla pripajanjem dotadašnjeg Državnog pravobraniteljstva. Prije dolaska u DORH radila je u javnom pravobraniteljstvu u Karlovačkoj županiji, javlja HRT.

U dva navrata bila je birana za predsjednicu DOV-a, predaje na Pravosudnoj akademiji, autorica je više stručnih radova i bila je članica brojnih radnih skupina za izradu zakona. Specijalizirala se za arbitražne postupke.

Jandrokovića su kasnije novinari upitali je li Zlata Hrvoj Šipek dovoljno kompetentna za ovu funkciju posebno jer je bilo puno kritika na njezin izbor. I predsjednik države Zoran Milanović poručio je kako je odabrana samo zato jer je bila izbor Andreja Plenkovića.

- Takvi komentari me iznenađuju, mislim da nisu objektivni i opravdani. Do promjene na čelu Državnog odvjetništva nije došlo zbog političkih razloga i želje da se mijenja dosadašnji Državni odvjetnik nego iz dobro poznatih razloga koji su bili osobne prirode. Nova glavna Državna odvjetnica odabrana je u zakonskoj proceduri, po prvi puta bio je i javni natječaj, nakon toga je Vladino povjerenstvo odlučilo o tome koji je najbolji kandidat i onda je to prošlo Vladu, saborski Odbor i na kraju plenarnu sjednicu i završilo danas zakletvom - istaknuo je Jandroković koji vjeruje da će nova glavna Državna odvjetnica dobro i kvalitetno obavljati svoj posao.

- To je osoba sa dosta iskustva, obnašala je već važne dužnosti unutar samog Državnog odvjetništva. Po prvi put je žena na čelu Državnog odvjetništva i vjerujem da će nepristrano, samostalno, stručno i neovisno raditi svoj posao - istaknuo je.

Na opasku novinara kako je po prvi puta na čelu tog tijela osoba koja nema iskustvo kaznenog prava i koja u svom programu nije istaknula borbu protiv korupciju, ali predsjednik Sabora ne vidi kao problem to što ne dolazi iz kaznenog odjela.

- Vjerujem da će osoba koja vodi Državno odvjetništvo dobro koordinirati sve aktivnosti i svi profesionalni stručni ljudi vjerojatno će zauzeti najbolje pozicije, one za koje su najstručniji. Što se tiče borbe protiv korupcije, to će pokazati vrijeme i njena djela. Ne bih ovako na prvu loptu bilo što prejudicirao, dajmo svakome priliku da pokaže što zna i kakve ima stručne i pofesionalne kvalitete pa nakon toga sudimo. Nemojmo odmah u startu nekoga već dovoditi u poziciju da ne radi dobro svoj posao - rekao je Jandroković.

Na ponovnu opasku novinara kako u njezinu programu, kojim se prijavila na natječaj za glavnu Državnu odvjetnicu, nije naglasila borbu protiv korupcije kao nešto važno, Jandroković je istaknuo kako je Hrvoj Šipek definirala svoje prioritete te da je siguran da će borba protiv korupcije biti visoko na ljestvici tih prioriteta.

- Gospođa Hrvoj Šipek ima visoke profesionalne kvalitete, predstavila se svim nadležnim državnim institucijama, dobila potporu i očekujem da će stručno, profesionalno, kvalitetbo raditi svoj posao. Dajte joj neko vrijeme pa je onda procjenjujte. Ovako u startu pokušati stvoriti dojam da netko neće raditi profesionalno i kvalitetno svoj posao, mislim da nije korektno - ponovio je.