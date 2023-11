Svečano su otvoreni radovi na plinovodu u Bosiljevu. Stigao je Plenković: To je tek prva faza...

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je u Bosiljevu kod Karlovca svečano otvorio radove velikog infrastrukturnog projekta izgradnje plinovoda Zlobin-Bosiljevo.

Uz premijera svečanosti je prisustvovao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, čelnici uprave Plinacro, te ostalih energetskih tvrtki u Hrvatskoj kao i domaćini županica Martina Furdek Hajdin, te načelnik općine.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Premijer je istaknuo da mu je zadovoljstvo da se danas nalazimo na početku realizacije jednoga od važnih ulaganja u energetsku infrastrukturu i to koristeći sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru kojega su zatražili i dobili 700 milijuna eura, dok je projekt izgradnje plinovoda Zlobin-Bosiljevo vrijedan 155 milijuna eura.

– Odlukama prošle godine da nadogradimo postojeći brod LNG Hrvatska s još jednim trainom koji će dići kapacitet na 6.1 milijarda kubičnih metara plina godišnje učinili smo Hrvatsku strateškim energetskim regionalnim čvorištem. Da bi plin koji dolazi na Krk mogao u svojoj punini biti protočan transportnim sustavom, a to je Plinacro, onda su nam potrebna dodatna ulaganja upravo u cijevi. To znači da ćemo povećati kapacitete protočnost plina i da će ova prva dionica velikog ulaganja Zlobin – Bosiljevo predstavljati samo prvu fazu onoga što tek slijedi prema Sisku i prema Sloveniji. Na taj način ćemo postati još zanimljiviji kao regionalno energetsko čvorište našim susjedima, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji, procesu plinifikacije BiH. Na taj način Hrvatska ne samo da ulaže u ovoj tranzicijskoj fazi korištenja posebne dobiti od plinovoda, nego ih odmah prilagođava za budući protok drugog energenta, a to je vodik. - kazao je Plenković te dodao da se radi o pravodobnoj investiciji, inteligentnom korištenju europskih sredstava u trenutku najveće energetske krize s pogledom na energetsku tranziciju i na nove energente, a to ovaj projekt sintetizira.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– Iznimno mi je zadovoljstvo da smo danas obilježili početak radova na izgradnji plinovoda Zlobin-Bosiljevo. Prošle godine je Vlada u kolovozu donijela odluku o proširenju kapaciteta našeg LNG terminala na Krku, o udvostručenju kapaciteta, a sve kako bi Hrvatska postala energetsko čvorište ovog dijela Europe. Ovo je danas prva faza proširenja tog plinovoda i sve ono što smo obećali, sve projekte koje smo najavili isporučujemo, a sve na dobrobit naših građana. Idemo u smjeru da budemo što sigurniji kada govorimo o opskrbi energentima da se što više energije proizvod na hrvatskom tlu i da budemo samodostatni, a ovaj početak radova omogućit će da u perspektivi opskrbljujemo naše susjedne zemlje i Sloveniju i Mađarsku plinom. Paralelno s ovim aktivnostima pokrenuli smo brojne projekte koji se odnose i na iskorištavanja geotermalnih potencijala u našoj domovini jer želimo iskoristiti sve što nam je na raspolaganju kako bi se u konačnici sve više energije u Hrvatskoj proizvodilo iz obnovljivih izvora. - kazao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović naglašavajući da će ovaj projekt oporba nazvati predizbornim no dodaje da je istina potpuno drugačije te da današnje obilježavanje početka radova predstavlja dosljednu politiku energetske transformacije Hrvatske na čemu će nastaviti raditi i u budućnost.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar je kazao da od danas počinju s izgradnjom plinovodne mreže Zlobin- Bosiljevo koji diže kapacitet cijelog transportnog sustava s 2.9 milijardi na 3,4 milijarde kubičnih metara plina. Dužina plinovoda je 58 kilometara, a vrijednost mu je 155 milijuna eura. Izvođač radova je zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Monter – Strojarske montaže iz Zagreba, a rok izgradnje je 15 mjeseci.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

– U ovom trenutku mi za Sloveniju možemo isporučiti oko 200 milijuna m3 godišnje a sa izgradnjom ovog plinovoda i plinovoda Lučko-Zabok moći ćemo Slovencima isporučit 1,7 milijardu m3 godišnje. Normalno, to se sve povećava onog trenutka kada LNG terminal ugradbeni dodatni train što znači da će povećati svoj kapacitet na 6.1 milijardu m3 plina to automatski znači i da će Plinacro moći preuzeti te sve količine plina. - pojasnio je Arar.