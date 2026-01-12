Obavijesti

News

obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Piše Ivan Jukić,
Vodice: Ante i Mileva Strikoman proslavili 70. godina braka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

U božićno vrijeme svećenici tradicionalno obilaze obitelji i blagoslivljaju njihove domove, a taj je običaj i ove godine proveden u župi Vodice. Vodički župnik don Franjo Glasnović izvijestio je kako je tijekom 14 dana blagoslova, u 25 područja župe, blagoslovio nešto više od 1.750 obitelji, među kojima je bilo i 30 novih.

Prema njegovim riječima, najveća ulica po broju obitelji bila je Zatonska, u kojoj je blagoslov primilo više od 210 obitelji s oko 800 stanovnika. Don Glasnović istaknuo je i kako su vremenske prilike bile povoljne, uz tek jedan kišni dan, što je omogućilo da se svi blagoslovi obave prema planu.

- Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo imali dobro vrijeme te smo sve stigli i uredno imali blagoslov - poručio je župnik u objavi na društvenim mrežama.

U istoj je objavi, kako je naveo, „zbog odgovornosti i transparentnosti“, iznio i podatke o prikupljenim prilozima vjernika. Tijekom blagoslova prikupljeno je ukupno 45.190 eura, što je oko 7.000 eura više nego prošle godine.

Don Glasnović pojasnio je da se prilozi, sukladno financijskom sustavu Katoličke Crkve u Hrvatskoj koji je na snazi od 2000. godine, uplaćuju u župnu blagajnu te se koriste za potrebe župe, pastoralni rad, održavanje zgrada, uzdržavanje službenika i nagrade suradnicima koji pomažu u župnim aktivnostima.

Osvrćući se na susrete s vjernicima, župnik je dodao kako je tijekom blagoslova bilo mnogo lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, ali i onih u kojima je bilo potrebno tješiti, hrabriti i poticati na nadu i vjeru.

