Svećenik je bio sa 17-godišnjom striptizetom?! Policija ne želi otvoriti istragu, javila se i Crkva

Svećenik Robert Sullivan, u Homewoodu, Alabama, posljednjih dana našao se u centru ozbiljnih optužbi. Heather Jones, danas 33-godišnjakinja, iznijela je ozbiljne tvrdnje u vezi s njihovim međusobnim odnosom koji je započeo 2009., kada je bila 17-godišnjakinja, piše New York Post.

Nema osnova za pokretanje istrage?!

Jones navodi da je upoznala Sullivana dok je plesala u striptiz klubu koji je on redovito posjećivao. Tamo joj je ponudio financijsku pomoć u zamjenu za "privatno društvo", što je uključivalo i seksualne odnose. Kroz godine, odnos se navodno nastavio. Svećenik joj je kupovao mobitele, vodio je na izlete, u restorane i hotele u barem šest gradova u Alabami. Uplaćivao joj je stotine tisuća dolara kako bi šutjela o njihovoj aferi i potpisala ugovor o povjerljivosti. No Jones, koja je trenutno studentica prava, odlučila je prekršiti ugovor o povjerljivosti kako bi zaštitila druge potencijalne žrtve pohotnog svećenika koji radi s obiteljima i djecom.

Sullivan je nakon optužbi početkom kolovoza najavio da se povlači sa svih crkvenih dužnosti. Biskup Steven Raica potvrdio je da su optužbe proslijeđene i Vatikanu i Državnoj agenciji Alabame za ljudske resurse (DHR), no DHR je zaključio da se slučaj ne uklapa u kriterije za službenu istragu. Unutar crkve je pokrenuta istraga prema kanonskom pravu i biskupijskim procedurama.

Iako je u saveznoj državi Alabama dobna granica pristanka na spolne odnose 16 godina, po kanonskom pravu Katoličke crkve seksualni odnos s osobom mlađom od 18 godina smatra se zlostavljanjem.