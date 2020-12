Svećenik posjetio Covid odjel karlovačke bolnice: 'Bili su na kisiku, a plakali su od sreće'

Uz odobrenje voditeljice Odjela i uz pomoć sestre Irene, jedne sam subote posjetio odjel karlovačke bolnice na kojem se nalaze bolesnici oboljeli od virusa Covid-19, priča svećenik Antun Sente

<p>Svećenik <strong>Antun Sente</strong> prebolio je korona virus, a <strong>Vesna Tutek</strong>, voditeljica Odjela za infektologiju karlovačke bolnice dopustila mu je da dolazi ohrabrivati pacijente te onima koji hoće podijeliti sakramente ispovijedi, bolesničkog pomazanja i svete pričesti.</p><p>- Prihvatila je moju ponudu te kazala kako neka prođe još jedno vrijeme jer, iako sam izliječen, mojim plućima treba još jedno vrijeme oporavaka, te ih treba čuvati kako im se ne bi prilijepila neka druga bolest - priča Sente u priopćenju te dodaje kako je unatoč imunitetu od tri do šest mjeseci odlučio pričekati zbog vlastite sigurnosti. </p><p>- Uz odobrenje voditeljice Odjela i uz pomoć sestre Irene, jedne sam subote posjetio odjel karlovačke bolnice na kojem se nalaze bolesnici oboljeli od virusa Covid-19. Prije samog ulaska, sestre su me obukle u zaštitno odijelo, stavile zaštitne naočale i moja misija posjećivanja bolesnih je počela. Posjetio sam desetak bolesnika. Svi su bili priključeni na kisik. Zbog zaštitnog odijela i zaštitnih naočala nisu me prepoznali kao svećenika - priča Sente te dodaje kako je mnogima izmamio suze na oči. </p><p>- Na odjelu sam proveo oko sat i pol. Sestra Irena me vodila od bolesnika do bolesnika, a u međuvremenu posluživala druge bolesnike. Na odjelu su ih tada imali trideset petero o kojima su se brinule jedna sestra i jedan medicinski brat. U vrijeme mog boravka nisu ni na trenutak stali - prepričao je svećenik stanje u bolnici. </p>