Svećenik u školi poveo molitvu, u drugoj potpisuju - vjeronauk je obavezan do 8. razreda...

U OŠ Strožanac u Splitsko-dalmatinskoj županiji ravnateljica Žana Prižmić na priredbu za prvašiće ovaj je tjedan pozvala i svećenika. Uz savjete o školi, svećenik je poveo i molitvu te blagoslov svetom vodom. Dio roditelja o tome je obavijestio medije, smatrajući nedopustivim da se vjerska praksa provodi u školi, bez suglasnosti roditelja. Škola je državna ustanova, država je po Ustavu sekularna, pa i ako uzmemo kršćansku tradiciju u našem narodu, ovakvo izlaganje djece crkvenom utjecaju nije prihvatljivo, kažu.

Ovo nije izolirani slučaj, a redovna je praksa da svećenici dolaze na poziv ravnateljica i ravnatelja, na obilježavanja različitih događaja, primjerice, Dane kruha. Molitve za cijeli kolektiv smatraju se uobičajenim dijelom takvih priredbi, iako sva djeca nisu katolički vjernici ili njihovi roditelji ne žele da se vjerski opredjeljuju i izlažu u školi.

Pitali smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za komentar ministra o molitvi u OŠ Strožanac, kao i za preporuku školama vezano za dolazak svećenika.

- Nije riječ o nastavnom procesu nego o događaju u organizaciji škole, gdje je sudjelovanje u potpunosti na dobrovoljnoj bazi. Spomenuti događaj nikog nije prisiljavao na sudjelovanje niti se na istome mogao čuti govor koji nije u duhu ustanove u kojoj se događaj zbivao - poručuju.

S obzirom na to da je riječ o priredbi za prvašiće i to u maloj sredini, teško se može reći da je to “dobrovoljni događaj”. Osim toga, roditeljima sigurno nije rečeno da ne trebaju prisustvovati priredbi, te da dolazi svećenik. Jednako tako, ni djeca u slučajevima drugih priredbi nemaju baš mogućnost izađi iz prostora, najčešće školskog hola, u kojem se vodi molitva.

Nismo dobili odgovor o preporukama školama.

Vjeronauk obavezan ako se potpiše?

Javili su nam se i roditelji jedne škole u Zagrebačkoj županiji, koji su dobili na potpis suglasnost za izbornu nastavu vjeronauka. Na suglasnosti, upozoravaju nas, stoji da učenici koji upišu vjeronauk, trebaju taj predmet slušati do osmog razreda.

- Nije li vjeronauk izborni predmet? Koliko znam dijete se može ispisati s izbornog predmeta na kraju školske godine - kaže nam majka prvašića kojeg je upisala na vjeronauk jer u školi jednostavno nema alternative, a satovi su unutar rasporeda, te bi dijete sjedilo na hodniku.

Kako nam kaže sugovornica, mnogi ne znaju da postoji mogućnost ispisivanja. Ravnatelj je, dodaje, uvažio upozorenje, te će se na suglasnost dodati rečenica o mogućnosti ispisivanja.

A unatoč najavama da će učenici u svim školama koji ne pohađaju vjeronauk dobiti zamjenski predmet "Svijet i ja", to je uvedeno samo u škole u kojima se provodi cjelodnevna nastava. To ostavlja "na cjedilu" mnogu djecu diljem Hrvatske, posebno u većim gradovima gdje je i veći postotak djece koja ne upisuju vjeronauk.

Zahtjev za ispis do kraja lipnja

Većina roditelja ne zna ni da djeca, ako idu na vjeronauk u školi, ne trebaju ići na prvu pričest i krizmu, te pohađati vjeronauk u Crkvi kad traju pripreme za te sakramente. Naravno, kaže nam sugovornica, najčešće nema takve djece, ako idu na vjeronauk, htjet će i na sakramente, jer to je odavno komercijalizirana svečanost kojoj se djeca vesele zbog darova.

Za izborne predmete, bez obzira na to radi li se o stranom jeziku ili vjeronauku, vrijedi pravilo da roditelji do 30. lipnja tekuće školske godine trebaju školi predat zahtjev za ispisivanjem s predmeta za sljedeću školsku godinu.