Svećenik umro od virusa nakon što je respirator dao mladiću

Talijanski svećenik Giuseppe Berardelli (72) umro je od posljedica korona virusa nakon što je nesebično dao svoj respirator mlađem pacijentu kojeg nije poznavao. Berardelli je bio glavni svećenik u Casnigou, općini u provinciji Bergamo, koja je sada epicentar korona virusa.

Kad je saznao da boluje od korona virusa, svećeniku su navodno župljani kupili respirator kako bi mu olakšali disanje. No, on je taj respirator dao mlađem pacijentu kojemu je zbog korona virusa bilo ugroženo zdravlje. Berardelli je preminuo prošlog tjedna u bolnici Lovere, a stanovnici Casnigoa pljeskom s balkona i prozora odali su počast lijepoj gesti talijanskog svećenika.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.



