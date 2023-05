Svećenika iz Sukošana koji je pretukao časnu premjestili su na otok: 'Održi misu i ode ća'

Tu je dobar, on tu dođe, drži misu i ode ća. Ne mogu ništa više reći, dok nisam pročitao u novinama nisam ni znao da on je taj. Ispričao nam je to Zdenko Simičić (67), predsjednik mjesnog odbora otoka Rava o donu Domagoju Kelavi, koji je iz Sukošana premješten da vodi župu na otoku. Dok je bio sukošanski svećenik, pretukao je časnu sestru i još jednu ženu. Nakon toga je premješten u novu župu. Ne živi na otoku, nego u Zadru, ali dolazi služiti mise i obavljati ostale župničke poslove.

- On se drži ispod radara, ljudi su ga ovdje prihvatili. U nedilju im treba misa, oni nisu analizirali. Ljudi su sretni da itko dođe, pa je to sve što imam za reći - rekao nam je Simičić.

Misa se održava samo nedjeljom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, i to svega dvaput mjesečno, kad novi župnik dođe brodom iz Zadra. Kelavi pomaže Ivica Mavar (64). Rava je otočić između Iža i Dugog otoka te broji manje od sto stanovnika, i to u dva mjesta.

- Što se ovoga sad tiče, ne znam prošlost, mogu reći da je on, otkad je kod nas, skroz u redu. Došao je pred Božić, i to zato što je Roko, njegov prethodnik, pošao u misiju. I znam da smo imali baš tad blagoslov obitelji - kaže Ivica.

Otočku svakodnevicu je s mještanima dijelio i svećenik, ali nema stalne službe još od sredine 70-ih godina prošlog stoljeća.

- Kad netko umre, zove se telefonom ili se šalje nekog od svećenika za ukop - pojašnjava Ivica Mavar, friški umirovljenik s Rave.

Na otoku su svega četiri stalno zaposlena stanovnika. Zimi nema otvorene gostionice ni kafića, ali zato vječito ima maslina, vinograda, suhozida...

- Zadužen sam za crkvu, pomaže i moj otac koji ima više od 80 godina. Uvijek netko dođe pred misu, sve mi samo uređujemo, a žene spremaju, čiste i cvijeće postavljaju. Zasad kod nas sve funkcionira jako dobro - zaključuje Ivica.

Iz zadarske nadbiskupije odgovorili su na upit o premještaju na Ravu.

- Od Božića 2022. don Domagoj Kelava je upravitelj Župe Uznesenja BDM na Ravi. Nakon kaznenog postupka te ispunjenja kaznenih i disciplinskih mjera zbog lošeg i neprihvatljivog ponašanja koje Crkva osuđuje i zbog kojih žali, gajimo nadu i povjerenje u popravak. Koristimo ovu prigodu i izričemo još jednom naše isprike žrtvama i svima koji su zbog neprimjerenog ponašanja u spomenutom slučaju bili povrijeđeni - stoji u službenom priopćenju nadbiskupije.

