Svećeniku ukrao 26 satova: Ne daj Bože da smo u istoj sobi...

- Ne daj Bože da smo se našli sami zajedno u istoj prostoriji. Zajedno ne bi izašli iz sobe. Jesam što jesam, svećenik, ali sam i Bibinjac – rekao je don Mario Sikirić, župnik župe blaženog Alojzija Stepinca u srijedu na Općinskom sudu u Zadru gdje je svjedočio u kaznenom postupku koji se vodi protiv 34-godišnjeg Frane Brkovića, serijskog pljačkaša crkvi, koji mu je u jednom od svojih pohoda ukrao 26 ručnih satova, javlja Zadarski.

U nizu pljački 34-godišnjaka, koji je na sud doveden iz zatvora u Šibeniku, od ožujka do srpnja 2017. našle su se crkve Gospe od Karmela u Vodicama, Uznesenja blažene djevice Marije, Gospe Loretske, Sv. Petra, Srca Isusovog, Blažene djevice Marije u Zadru, Rođenja blažene djevice Marije u Zatonu, Velike Gospe u Bibinjama, Pravoslavna crkva u Crnom, kao i dva župna stana u Zadru.

Iz crkava je uzimao uglavnom škrabice s milodarima, a najvećeg materijalnog plijena domogao se upravo u župnom stanu na zadarskom predjelu Bili brig svećenika Maria Sikirića.

Prema policijskom zapisniku, iz svećenikova stana ukrao je satove Rolex Oyster perpetual date Explorer, Henry London, Omega, Tissot 1853, Swatch Swiss Automatic, Seiko, Citizen Puma, Kienzle Sport, Certina, Polet, Breill, Casio, Suunto Ambit, U-Boat, četiri sata Swatch, Nike, Omicron, Steinhart, Longines Spirit, Hamilton, Luis Erard, te kopiju Rolexa.

- Volim te satove. To mi je hobi. To su moji osobni satovi - rekao je svećenik na sudu. Zamjerio je što se u javnosti ističe njegovo ime, kao i optuženik, no sutkinja Danijela Zubčić Poljak odbila je isključiti javnost iz postupka.

- Eto nije bitna krađa, nego kome je ukradeno- rekao je svećenik.

Brković je pao u kolovozu 2017. kada su policajci banuli u kafić kraj zgrade suda na zadarskom Poluotoku i polegli na pod njega i don Sikirića. Svećenik je pojasnio kako je nakon krađe svim urarima u Zadru i Zagrebu oglasio kakvi će se njegovi satovi naći na tržištu. Tragajući za svojim satovima dogovorio je kupnju jednog koji mu se učinio njegovim, a na sastanku se pojavio – Brković.

- Taj netko me nazvao jer je znao da se zanimam za satove. I onda je dotični donio taj sat na dogovoreno mjesto. Znao sam da je to moj sat jer je takvih satova malo. Meni je krenuo prodati omegu monomatic, a na ruci je imao moj swatch. Policija nas je uhitila, a u policiji sam ugledao kako policajac iz Brkovićeve pederuše vadi moje satove.

- Rolex mi je odmah upao u oči - ispričao je.

Suđenje se nastavlja 14.listopada saslušavanjem svjedoka.