Tog kobnog jutra 13. prosinca, grkokatoličkom svećeniku Igoru Grahovcu-Fedešinu izgorjelo je sve što je imao, stara kuća u Zagrebu, u koju je uložio godine truda kako bi konačno postala njegov dom, potpuno je nestala u požaru.

Vatra je u trenutku progutala sve knjige, uspomene i osobne stvari, a ostala mu je jedino odjeća koju je tog dana imao na sebi. Iako je svoj život posvetio svećeništvu, volontiranju u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče te radu s ovisnicima i pomaganju drugima, sada je on taj koji treba pomoć.

- Kako sam inače preko vikenda u župi sv. Ane u Lipovljanima, susjedi su me zvali u nedjelju ujutro da mi gori kuća. Krenuo sam odmah za Zagreb s grčem u želudcu. Na putu sam se pripremao na ono što me čeka, znao sam da nema ploče i da će požar, odakle god da je krenuo, progutati sve pred sobom jer ga nije imalo što zaustaviti. No, za takve stvari čovjek ne može nikad biti spreman, jer kada dođete i vidite da je sve ono što ste godinama gradili nestalo u sekundama, teško da postoje riječi koje bi mogle opisati kako se osjećate. No, vatrogasci su nadljudskim silama pokušali napraviti sve što mogu pa je sreća što požar nije zahvatio i susjedne kuće - priča nam Igor.

Kuću je kupio na rate, od dobrog prijatelja prije pet godina, tada je bila u lošem stanju i praktički neuseljiva. No, malo po malo, svojim vlastitim rukama i uz pomoć dobrih prijatelja, od stare kuće načinio je dom. Dom u koji se uvijek mogao vratiti.

- Kuća je bila napuštena posljednjih 20-ak godina, a da bih uopće mogao živjeti u njoj, trebalo je kompletno zidove oguliti, postaviti knauf, izbiti ploču... Strašno puno posla je bilo. Ali sve je to išlo malo po malo, i onoliko koliko sam mogao. Većinu stvari sam napravio sam uz pomoć prijatelja. Pločice u kupaonici postavljali smo ja i moj kum koji je preminuo prije dvije godine - rekao nam je sjetno pa nastavio s pričom.

- Ništa se nije uspjelo spasiti, ostalo je samo zgarište. Od knjiga koje sam jako volio, do nekih potpuno osnovnih stvari, a o većim da ni ne govorimo. Kad vidite da nemate ni ono osnovno, ni odjeću, shvatite do koje nule ste došli i da opet sve morate ispočetka. Evo prvo bi morali postaviti krovište koje je potpuno izgorjelo kako se ostatak kuće ne bi dodatno oštetio - priča nam dok mu glas puca.

- Prijatelji u Lipovljanima odmah su se organizirali i krenuli pomagati, doslovno su mi donijeli novce na stol i rekli ‘’odi, obuci se’’, jer u nedjelju ujutro, osim onog na sebi, nisam imao ništa drugo. Mnogi ljudi i danas su ovdje od jutra do mraka kako bi mi pomogli sanirati zgarište. Ganulo me koliko su neki ljudi voljni pomoći i zahvaljujem svakome tko mi je pomogao na bilo koji način, od suosjećanja do konkretne pomoći - kaže Igor preplavljen emocijama, iako je uvijek bio onaj koji je pomagao, ovo je prvi puta da se našao u situaciji da njemu treba pomoć.

- Znam da ima puno ljudi koji su u puno težim situacijama, ali ovaj puta moram priznati da mi treba pomoć. Svoj sam život posvetio pomaganju drugima, i nikad nisam tražio nešto za sebe. Teško je biti s ove strane jer je puno lakše davati nego primati. Ja sad nemam izbora - priznaje Igor.

Župa sv.Ane u Lipovljanima krenula je prikupljati sredstva za obnovu njegove kuće te pozivaju sve koji mogu da doniraju koliko mogu kako bi se Igor čim prije mogao vratiti u svoj dom.

IBAN: HR3623600001102501625

GKT Župa bezgrješnog začeća Sv. Ane

Ante Starčevića 19, Lipovljani