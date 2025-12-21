Obavijesti

News

Komentari 1
FLOTA IZ SJENE

Šveđani se ukrcali na ruski brod koji je pod sankcijama zbog sumnje u šverc oružjem

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šveđani se ukrcali na ruski brod koji je pod sankcijama zbog sumnje u šverc oružjem

Osim što je Adler na popisu sankcija EU-a, brod i njegovi vlasnici M Leasing LLC također su podložni američkim sankcijama, zbog sumnje na umiješanost u prijevoz oružja

Švedska carinska služba u nedjelju je objavila da su se vlasti ukrcale na ruski teretni brod koji se u petak usidrio u švedskim vodama nakon što su se pojavili problemi s motorom te da provode pregled tereta.

- Vlasnici broda Adler na popisu su sankcija Europske unije - rekao je Martin Hoglund, glasnogovornik carinske uprave.

- Ubrzo nakon 1 sat ujutro ukrcali smo se na brod uz podršku švedske obalne straže i policije kako bismo obavili carinski pregled. regled je još uvijek u tijeku - rekao je Hoglund.

Hoglund je odbio reći što je carinska služba pronašla na brodu. Prema podacima službe za praćenje brodova Marine Traffic, Adler je kontejnerski prijevoznik dug 126 metara.

Usidren je kod Hoganasa u jugozapadnoj Švedskoj.

Osim što je Adler na popisu sankcija EU-a, brod i njegovi vlasnici M Leasing LLC također su podložni američkim sankcijama, zbog sumnje na umiješanost u prijevoz oružja, prema OpenSanctions, bazi podataka sankcioniranih tvrtki i pojedinaca, osoba od interesa i vladinih popisa praćenja.

Hoglund je rekao da je brod napustio rusku luku Sankt Peterburg 15. prosinca, ali je rekao da carina nema nikakve informacije o njegovom odredištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje
TRAGEDIJA TIJEKOM NOĆI

U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe
Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata
PUT DO PRVOG USTAVA

Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata

Sve je počelo u ljeto 1990. godine, samo nekoliko mjeseci nakon povijesnih izbora na kojima je pobijedio HDZ. Predsjedništvo tada još Socijalističke Republike Hrvatske predložilo je Saboru donošenje novog, demokratskog Ustava
Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih
STRAVA NA DURMITORU

Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a druga je teško ozlijeđena u stravičnoj nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025