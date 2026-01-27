Švedska protjerala autističnog dječaka u BiH. Veleposlanstvo: 'Obitelj nije zatražila pomoć'

Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Švedskoj priopćilo je kako su za slučaj dječaka (4) koji je deportiran iz Švedske u BiH, saznalo isključivo iz medijskih izvještaja. Navode kako do sada nisu zaprimili nikakav službeni zahtjev obitelji za pomoć, bilo konzularnu ili neku drugu.

Podsjetimo, švedske vlasti deportirale su četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s posebnim potrebama, rođenog u Malmöu, u Bosnu i Hercegovinu. Raif je rođen 2021. godine, ali nakon rođenja nije automatski dobio švedsko državljanstvo jer ga tad nisu imali ni njegov otac Haris Terzić ni majka Nicole Eriksson. Nekoliko mjeseci kasnije otac je stekao švedsko državljanstvo, a majka, podrijetlom s Kosova, već je imala stalni boravak. Unatoč tome, švedska Migracijska uprava dvaput je odbila zahtjev za Raifovim državljanstvom, kao i zahtjev za trajnim boravkom. Priču je prvi objavio švedski portal Sydsvenskan.

Iz Veleposlanstva su naglasili da ne mogu utjecati na migracijsku politiku Kraljevine Švedske, kao ni na odluke švedskih nadležnih tijela o boravku, povratku ili državljanstvu.

- Ipak, Veleposlanstvo ostaje spremno, u okviru svojih ovlaštenja, pružiti pomoć i informacije svim državljanima Bosne i Hercegovine radi zaštite njihovih prava i interesa, ukoliko se za to podnese odgovarajući zahtjev - dodali su.

U međuvremenu Raif je, u zemlji u kojoj je rođen, ostao bez dječjeg doplatka, zdravstvene skrbi, prava na rehabilitaciju zbog poremećaja iz spektra autizma i prava na vrtić. Ne govori, ne može samostalno funkcionirati i još koristi pelene.

Roditelji su, shvativši da nemaju izbora, zatražili bosanskohercegovačko državljanstvo za svog sina. Nicole Eriksson objavila je da su službenici Migracijske uprave osobno ispratili Harisa i Raifa na avion za BiH. Nakon što je Raif dobio putovnicu BiH, s ocem se vratio u Malmö, ali kao "turist", koji, prema zakonima, smije boraviti najviše 90 dana. Iako su ponovno zatražili trajni boravak za Raifa, odluka se čeka od tri do devet mjeseci, a za to vrijeme dječak ne smije boraviti u Švedskoj. U BiH ima samo 84-godišnju baku, koja se ne može brinuti o njemu.

Foto: Privatni album/Haris Terzić

Iz Veleposlanstva su istaknuli da djeca rođena u Švedskoj, čiji roditelji u trenutku njihova rođenja nisu bili švedski državljani, ne stječu automatski švedsko državljanstvo.

- Prema informacijama kojima Veleposlanstvo raspolaže, a koje su dostupne iz medijskih izvora, roditelji maloljetnog Raifa Terzića stekli su državljanstvo Kraljevine Švedske nakon njegova rođenja. S obzirom na to da dječak nije bio pravovremeno upisan u matične knjige rođenih i državljana Bosne i Hercegovine, što predstavlja preduvjet za daljnje postupke u vezi s reguliranjem državljanskog statusa, došlo je do pravnog vakuuma koji je, prema dostupnim informacijama, doveo do trenutačne situacije - dodaju.

Istaknuli su i da se prava i interesi djece rođene u Švedskoj najbolje štite pravovremenom prijavom rođenja u BiH i reguliranjem statusa državljanina BiH.

- Posebno naglašavamo da je Kraljevina Švedska jedna od samo tri države s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Sporazum o dvojnom državljanstvu, uz Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku, što dodatno olakšava i omogućava pravovremeno reguliranje državljanskog statusa djece rođene u Švedskoj. Prijavu rođenja djece moguće je izvršiti putem Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Stockholmu, kao i osobno ili putem punomoći izravno u nadležnoj matičnoj općini u Bosni i Hercegovini - zaključili su.