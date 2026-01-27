Obavijesti

News

Komentari 9
ZA SLUČAJ SAZNALI IZ MEDIJA

Švedska protjerala autističnog dječaka u BiH. Veleposlanstvo: 'Obitelj nije zatražila pomoć'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Švedska protjerala autističnog dječaka u BiH. Veleposlanstvo: 'Obitelj nije zatražila pomoć'
Foto: Privatni album/Haris Terzić

Iz Veleposlanstva su naglasili da ne mogu utjecati na migracijsku politiku Kraljevine Švedske, kao ni na odluke švedskih nadležnih tijela o boravku, povratku ili državljanstvu

Admiral

Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Švedskoj priopćilo je kako su za slučaj dječaka (4) koji je deportiran iz Švedske u BiH, saznalo isključivo iz medijskih izvještaja. Navode kako do sada nisu zaprimili nikakav službeni zahtjev obitelji za pomoć, bilo konzularnu ili neku drugu.

Podsjetimo, švedske vlasti deportirale su četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s posebnim potrebama, rođenog u Malmöu, u Bosnu i Hercegovinu. Raif je rođen 2021. godine, ali nakon rođenja nije automatski dobio švedsko državljanstvo jer ga tad nisu imali ni njegov otac Haris Terzić ni majka Nicole Eriksson. Nekoliko mjeseci kasnije otac je stekao švedsko državljanstvo, a majka, podrijetlom s Kosova, već je imala stalni boravak. Unatoč tome, švedska Migracijska uprava dvaput je odbila zahtjev za Raifovim državljanstvom, kao i zahtjev za trajnim boravkom. Priču je prvi objavio švedski portal Sydsvenskan.

BIROKRATSKI APSURD Švedska deportirala dječaka (4) s autizmom u BiH: 'Ne daju mu državljanstvo, iako je tu rođen'
Švedska deportirala dječaka (4) s autizmom u BiH: 'Ne daju mu državljanstvo, iako je tu rođen'

Iz Veleposlanstva su naglasili da ne mogu utjecati na migracijsku politiku Kraljevine Švedske, kao ni na odluke švedskih nadležnih tijela o boravku, povratku ili državljanstvu.

- Ipak, Veleposlanstvo ostaje spremno, u okviru svojih ovlaštenja, pružiti pomoć i informacije svim državljanima Bosne i Hercegovine radi zaštite njihovih prava i interesa, ukoliko se za to podnese odgovarajući zahtjev - dodali su.

U međuvremenu Raif je, u zemlji u kojoj je rođen, ostao bez dječjeg doplatka, zdravstvene skrbi, prava na rehabilitaciju zbog poremećaja iz spektra autizma i prava na vrtić. Ne govori, ne može samostalno funkcionirati i još koristi pelene. 

Roditelji su, shvativši da nemaju izbora, zatražili bosanskohercegovačko državljanstvo za svog sina. Nicole Eriksson objavila je da su službenici Migracijske uprave osobno ispratili Harisa i Raifa na avion za BiH. Nakon što je Raif dobio putovnicu BiH, s ocem se vratio u Malmö, ali kao "turist", koji, prema zakonima, smije boraviti najviše 90 dana. Iako su ponovno zatražili trajni boravak za Raifa, odluka se čeka od tri do devet mjeseci, a za to vrijeme dječak ne smije boraviti u Švedskoj. U BiH ima samo 84-godišnju baku, koja se ne može brinuti o njemu.

Foto: Privatni album/Haris Terzić

Iz Veleposlanstva su istaknuli da djeca rođena u Švedskoj, čiji roditelji u trenutku njihova rođenja nisu bili švedski državljani, ne stječu automatski švedsko državljanstvo.

- Prema informacijama kojima Veleposlanstvo raspolaže, a koje su dostupne iz medijskih izvora, roditelji maloljetnog Raifa Terzića stekli su državljanstvo Kraljevine Švedske nakon njegova rođenja. S obzirom na to da dječak nije bio pravovremeno upisan u matične knjige rođenih i državljana Bosne i Hercegovine, što predstavlja preduvjet za daljnje postupke u vezi s reguliranjem državljanskog statusa, došlo je do pravnog vakuuma koji je, prema dostupnim informacijama, doveo do trenutačne situacije - dodaju.

Istaknuli su i da se prava i interesi djece rođene u Švedskoj najbolje štite pravovremenom prijavom rođenja u BiH i reguliranjem statusa državljanina BiH.

- Posebno naglašavamo da je Kraljevina Švedska jedna od samo tri države s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen Sporazum o dvojnom državljanstvu, uz Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku, što dodatno olakšava i omogućava pravovremeno reguliranje državljanskog statusa djece rođene u Švedskoj. Prijavu rođenja djece moguće je izvršiti putem Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Stockholmu, kao i osobno ili putem punomoći izravno u nadležnoj matičnoj općini u Bosni i Hercegovini - zaključili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026