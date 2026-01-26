Švedska deportirala dječaka (4) s autizmom u BiH: 'Ne daju mu državljanstvo, iako je tu rođen'

Švedske vlasti deportirale su četverogodišnjeg dječaka Raifa Terzića, dječaka s posebnim potrebama rođenog u Malmöu, u Bosnu i Hercegovinu. Raif je rođen 2021. godine, ali po rođenju nije automatski dobio švedsko državljanstvo jer ga tada nisu imali ni njegov otac Haris Terzić ni majka Nicole Eriksson. Nekoliko mjeseci kasnije otac je stekao švedsko državljanstvo, dok je majka, podrijetlom s Kosova, već imala stalni boravak, prenosi Index. Priču je prvi objavio švedski portal Sydsvenskan.

Unatoč tome, švedska Migracijska uprava dvaput je odbila zahtjev za Raifovim državljanstvom, kao i zahtjev za trajnim boravkom.

U međuvremenu, Raif je u zemlji u kojoj je rođen ostao bez dječjeg doplatka, zdravstvene skrbi, prava na rehabilitaciju zbog poremećaja iz autističnog spektra i prava na vrtić. Ne govori, nije samostalan i još uvijek koristi pelene.

Roditelji su, shvativši da nemaju izbora, zatražili bosanskohercegovačko državljanstvo za sina. Nicole Eriksson objavila je da su službenici Migracijske uprave osobno ispratili Harisa i Raifa na avion za BiH. Nakon što je Raif dobio putovnicu BiH, s ocem se vratio u Malmö, ali kao “turist” koji smije boraviti najviše 90 dana.

Roditelji su ponovno zatražili trajni boravak za Raifa, no odluka se čeka od tri do devet mjeseci, a za to vrijeme dječak ne smije boraviti u Švedskoj. U BiH ima samo 84-godišnju baku, koja se ne može brinuti o njemu, zbog čega je obitelj prisiljena na privremeno razdvajanje. U odluci Migracijske uprave navodi se da se “obiteljski život može održavati i izvan Švedske”.

- Čemu sve te konvencije o zaštiti djece kad birokracija može donositi ovakve odluke? Pa Raif je rođen u Švedskoj i ima veće pravo na švedsko državljanstvo od mene - rekao je Haris za Index, vlasnik male građevinske tvrtke, koji strahuje da će zbog izbivanja posao propasti. - Raifu je u vrtiću bilo lijepo, to je ono što je najtužnije. Vidim mu suze u očima dok stojimo pred vratima vrtića u koji on više ne smije ići - ispričala je njegova majka Nicole Eriksson.