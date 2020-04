Švedski vuk ne gubi vrijeme: Osječki ZOO dobit će - čopor

Prije četiri mjeseca čitava je potražna ekipa danima tražila mladu vučicu Bellatrix koja je odbjegla iz osječkog ZOO vrta nedugo nakon što je u njega pristigla iz Zagreba.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije joj se, čini se, baš svidjela nastamba u 'provinciji' u koju su je smjestili pa je iskopala rupu ispod ograde i pobjegla u Baranju. Četiri dana je trebalo da je uhvate, nedaleko granice sa Mađarskom, gdje je uplašena 'zapela' u bježanju zbog Orbanove žičane ograde.

Vraćena je u ZOO i ubrzo joj je iz Švedske stigao partner, mladi, zgodan i atletski razvijen mužjak nazvan Vodemort.

- Radi se o paru mladih vukova, oboje su stari oko godinu i devet mjeseci, znači spolno zreli vukovi. Inače znatiželjnu Bellatrix nije bilo lako osvojiti. Prvih sat vremena otkako su joj u brlog doveli mužjaka, pravila se da ga ne vidi. On je trčao u jednom smjeru, ona u drugom. Ako su se slučajno susreli zarežali bi jedno na drugo i opet svatko na svoju stranu. No, Bellatrix je na kraju popustila mirnom i snažnom Vodemortu i nakon desetak dana vidjeli smo ih u parenju. Iako se u prvi mah činilo da ništa od uparivanja, ipak je to bila ljubav na prvi pogled, a to je ujedno i začetak novog vučjeg čopora, s alfa mužjakom i alfa ženkom, baš kao u prirodi. To je zapravo prvi puta u povijesti osječkog ZOO da par vukova napravi svoj čopor - kažu u osječkom ZOO koji su priču o vučjoj ljubavi objavili i na svojoj Internet stranici.

Da će ljubavna priča imati i happy end svjedoči i otkriće djelatnika ZOO da će mlada vučica i njen partner uskoro dobiti i prinovu, odnosno, prinove, obzirom da vukovi te vrste počesto imaju nekoliko mladunaca.

Bebe vukove u Osijeku očekuju oko 13. lipnja.

Iako se slažu i izmjenjuju nježnosti, imaju dovoljno mjesta u svom prostoru u ZOO, i Bellatrix i Vodemort neprestano istražuju mogućnosti za bijeg, ispituju ima li struje u električnom pastiru koji ih okružuje i je li žica negde popustila, ne bi li ju dodatno rasklimali i kliznuli u slobodu.

- Vukovi, kao i većina životinja, ne vole biti ograničeni prostorom. Oni mogu puno i brzo trčati. Suprotno vjerovanju ljudi, oni su zapravo plašljive životinje i bezopasne ako ih ne dirate. Imali smo ranije tri vuka u nastambi i kada god bismo kosili travu u njoj, mi bismo bili na jednoj strani, oni na drugoj. Morali smo im ostaviti prostor da se ne osjećaju ugroženo - kaže Tatjana Šalika-Todorović, zoologinja u osječkom ZOO vrtu dodajući kako je osječki ZOO punih 15 godina imao četiri vuka, mužjake pristigle iz Rijeke.

Posljednjih je uginuo lani pa je zato ovaj mladi par vukova pristigao u Osijek, Prostora u nastambi ima za četiri mališana, a ni u tom slučaju im neće biti gužva. U čoporu inače ima prosječno 9 jedinki, iako može biti i više.

U prirodi majku vučicu i mladunce hrani čopor no, u ZOO dobivaju hranu svaki drugi dan pa se očekuje da će mladi vučići već nakon 20-tak dana moći trčkarati oko mame, a tek nakon dva mjeseca izaći iz brloga.

Tema: Hrvatska