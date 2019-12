'Vučica je bila iscrpljena, ali je u dobrom stanju. Hvala svima!'

Zahvaljujemo se svim službama i građanima koji su pomogli tijekom potrage za vučicom, a posebno članovima LD “Fazan” iz Baranjskog Petrovog Sela, Vjekoslavu Šarcu, Milanu Tomiću i Pavi Tomiću koji su nam tijekom uspješno okončane potjere pomogli da joj se približimo i omamimo na siguran način, rekli su iz tvrtke Unikom koji se brine za Zoološki vrt.

Situacija s bijegom vučice iz Zoološkog vrta u Osijek uspješno je riješena nakon četiri dana intenzivne potrage.

Rekli su i kako su ustvrdili da vučičin bijeg nije bio rezultat kršenja propisane procedure ili pogreška djelatnika već nesretan slučaj, a kako do ovakvih incidenata više ne bi dolazilo, provjerit će svaki prostor svojih životinja.

Vučica je nakon četiri dana bijega bila iscrpljena, ali u dobrom stanju, a ograda u prostoru u kojem privremeno boravi je popravljena.

- U idućih nekoliko tjedana očekujemo kako će nam doći drugi vuk iz Stockholma, čime će započeti stvaranje novog vučjeg čopora u našem Zoo-u. Životni prostor u kojem će vukovi boraviti dio je šume površine 6000 m2 u kojem se nalaze dva brloga - rekli su iz ZOO Osijek te dodali kako su njihovi prostori postavljeni u skladu s najvišim standardima koje propisuje Europsko udruženje zooloških vrtova i akvarija.

Vučica je pobjegla iz Zoološkog vrta u petak poslijepodne, nepuna tri dana nakon što su je doveli iz Zoološkog vrta u Zagrebu u Zoološki vrt u Osijeku.

Djelatnici Zoološkog vrta u Osijeku koji su pratili njezino stanje i adaptaciju na privremeni smještaj u prostoru koji je ograđeni dio veće nastambe za vukove, oko 15:00 sati su primijetili da vučica nije u kavezu.

Nakon što su vidjeli kako je vučica nestala vidjeli su kako je dio ograde nastambe za adaptaciju oštećen i obavijestili policiju, centar 112, inspektora za zaštitu prirode i okoliša, veterinarsku inspekciju i lokalna lovačka društva kako bi potraga za njom krenula.

Donji dio pletene ograde koji je bio odignut od zemlje 20-ak centimetara bio je dovoljan prostor da vučica izađe u stražnji dio Zoološkog vrta koji nije namijenjen prolasku posjetitelja i pobjegne. Djelatnici su Zoološkog vrta u Osijeku tijekom pretrage nastambe opazili lisičji trag te ustvrdili kako je to bio motiv vučici da pobjegne.

S obzirom na to da je riječ o mladoj vučici staroj nešto više od godinu i pol dana, koja se nalazila na nepoznatom terenu i bez čopora, a kao životinja u čijoj je prirodi loviti u čoporu, procijenili su kako ova situacija nije predstavljala opasnost za građane.

U noći s nedjelje na ponedjeljak dobili su dojavu kako se vučica nalazi kod cestovnog mosta u Osijeku. Nakon toga je krenula prema željezničkom mostu, potom prema šumi iza osječkog kupališta Copacabane, sve do poznatog pješačkog mosta. Taj je dan potjera trajala do četiri sata ujutro, no nisu ju uspjeli uhvatiti.

U ponedjeljak ujutro vučicu su vidjeli uz stražnji dio Zoološkog vrta te ju se tada pokušalo namamiti u Zoološki vrt otvaranjem vrata, međutim, ubrzo je nestala. Tog su jutra djelatnici Zoološkog vrta Osijek, policija i inspektor za zaštitu prirode i okoliša, predstavnici lovačkih udruga i Hrvatskih šuma održali sastanak kako bi osmislili novu taktiku za hvatanje vučice i kako bi se dogovorili na koji će ju način vratiti u Zoološki vrt.

Istoga dana navečer dobili su informaciju da je vučica viđena na području kod sela Torjanci, 30-ak kilometara udaljenom od Osijeka u blizini mađarske granice.

Potraga je trajala sve do pet sati ujutro, a s obzirom na to kako je riječ o terenu koji je dijelom pod vodom i dubokim blatom vučica je uspijevala održati udaljenost na kojoj ju nije bilo moguće uspavati puškom za uspavljivanje kako bi ju mogli vratiti u Zoološki vrt.

Istoga dana u Zoološkom su vrtu lovci LD “Fazan” iz Baranjskog Petrovog Sela javili kako su vučicu vidjeli u kanalu u blizini Torjanaca. Djelatnici Zoološkog vrta odmah su krenuli put Torjanaca. Nakon puna tri sata potjere napokon su uspjeli okružiti vučicu i približiti joj se dovoljno da bude na domet puške za uspavljivanje. Tada ju je rukovoditelj radne jedinice Zoološkog vrta, Denis Vedlin, uspio pogoditi sredstvom za omamljivanje, nakon čega je prebačena u prostor Zoološkog vrta.

