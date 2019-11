'Svejedno je hoću li pobijediti u prvom ili u drugom krugu'

Kandidat za predsjednika Miroslav Škoro rekao je u četvrtak u Osijeku kako mu svejedno hoće li izbore dobiti u prvom ili drugom krugu, ali je siguran da će ih dobiti, a za ankete o njegovim izgledima je rekao da su one „vrlo osebujne“ i više služe „oblikovanju javnosti, nego istraživanju mišljenja javnosti“.

Škoro je to izjavio novinarima prije održavanja predizbornog skupa u osječkom kinu „Urania“.

Rekao je da je kao rođeni Osječanin položio puno ispita studirajući u svojem gradu te da je došlo vrijeme „da položi ispit za predsjedničkog kandidata u svojem gradu“.

U vezi s anketama rekao je kako se „događalo da netko tko po anketama dva dana prije izbora ima četiri posto, na izborima osvoji devet posto glasova. To nije standardna devijacija, to je promašaj veći od sto posto, rekao je.

"Vidjeli smo i da jedan predsjednički kandidat u jednoj anketi ima šest posto, a u drugoj 14 posto. Ima zemalja koje su zabranile ankete prije izbora, ne pozivam na bilo kakvu zabranu, ali smatram da će najbolja anketa biti sami izbori“, rekao je Škoro.

Govoreći o štrajku prosvjetnih radnika i pretpostavci da će oni najvjerojatnije odbiti novu ponudu Vlade, zaključio je kako to više nije pitanje samo novca, jer prema onome što je doznao u razgovoru s jednim profesorom koji je u školi počeo raditi šezdesetih godina prošlog stoljeća odnos prema nastavnicima se nije promijenio.

„To je pitanje nečeg drugoga, to je pitanje ponosa, pitanje statusa, a ne samo novca. Žalim djecu i roditelje, no podržavam prosvjetare u njihovoj pravednoj želji da budu izjednačeni u svojem akademskom statusu, to je najvažnije. To zanimanje je u potpunosti obezvrijeđeno“, rekao je.

Za najavu premijera Andreja Plenkovića da će se koeficijenti mijenjati svima u javnim službama u sljedećih godinu dana, Škoro je ocijenio kako je to „licemjerni dio hrvatske politike i ljudi koji misle da su oni najvažniji, da se zbog njih ustvari događa politika. "Najprije ih odbiju, onda kažu da novaca ima pa im nešto ponude, to je nedosljedna politika koja se mora mijenjati“ zaključio je.

Na pitanje kako komentira to što ga je predsjednica Grabar Kitarović prozvala jer nije bio u Osijeku 1991., rekao je kako je važna pozicija s koje se govori. „Vjerojatno su u strahu velike oči, a strah je znak nemoći“, ocijenio je Škoro.

Za izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana kako su odnosi između Mađarske i Hrvatske „patili u vrijeme kad je premijer bio Zoran Milanović , odgovorio je kako Hrvatskoj sve susjedne zemlje trebaju biti partneri i sa svima se mora razgovarati dostojanstveno štiteći hrvatske interese.

„Bio sam generalni konzul Hrvatske u Mađarskoj i smatram da je mađarski narod izuzetno prijateljski narod prema Hrvatskoj. Tamo imamo značajnu hrvatsku manjinu, Mađarska nam je pomogla kad je bilo najteže, primili su na desetke tisuća izbjeglica u vrijeme Domovinskog rata, istaknuo je Škoro dodajući da bi trebalo pitati protukandidata Milanovića što je mislio "kada je činio to što je činio Mađarskoj."

Također je rekao i kako je predsjednica rekla da je on bio nagrađen trećerazrednom funkcijom u Mađarskoj.

"Mađarska je bila strateška i najvažnija zemlja za Hrvatsku u vrijeme rata, za vrijeme akcije Oluja i u vrijeme mirne reintegracije. Ako ima zemalja s kojima nemamo baš najbolje odnose, morat ćemo sjesti i dogovoriti se“, zaključio je Škoro.

