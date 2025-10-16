Svekrva oboljela od karcinoma dojke godinu nakon snahe: 'Bile smo si najveća podrška u borbi'

Svjetski prepoznata i višestruko nagrađivana kampanja za prevenciju raka dojke #Pinkypromiss, u organizaciji portala miss7 te missMAMA i missZDRAVA, i ove godine potiče žene na redovite samopreglede i mamografije. Ovogodišnji naglasak kampanje je na emocionalnoj podršci uz poruku "Njena podrška mi život znači", kojom se želi podsjetiti žene da kroz borbu s bolešću ne moraju prolaziti same. A upravo tu snagu zajedništva najbolje dokazuju snaha i svekrva, Dijana Stjepanović i Ivanka Vučković, koje su u razmaku od samo godinu dana obje dobile dijagnozu karcinoma dojke.

Dijani je karcinom dojke otkriven 2022. godine, i to tek godinu nakon što su se pojavili prvi simptomi. Tad je njezin sin imao četiri godine. Otkrila je kako je kroz bolest prošla u četiri faze.

- Prvo su se pojavili strah i panika. Druga faza bila je pitanje: 'Zašto baš meni?'. Treća faza bila je prihvaćanje, educiranje i svijest o bolesti, a četvrta je bila borba za život. U tom trenu nemaš druge opcije, moraš se boriti. Sin mi je imao samo četiri godine. Na kraju sam uspješno završila liječenje, prošla sve cikluse kemoterapije, zračenja, operaciju, pa potom i rekonstrukciju dojke. U jednom trenutku shvatiš da nemaš puno izbora, moraš sebe staviti na prvo mjesto - priča Dijana.

Ispričala je i koliko su važni edukacija i osluškivanje vlastitog tijela.

- Imala sam 35 godina kad su se pojavili prvi simptomi i godinu dana sam živjela s njima. Jednom sam se tuširala i vidjela promjene na dojci, a da nisam znala što mi se događa. Dojka mi se promijenila, smanjila, boljela me ruka pa sam zvala svoju ginekologicu. Otišla sam na pregled i ultrazvuk dojke nije ništa pokazao. Vadila sam i tumorske markere koji su bili uredni. Mislila sam da umišljam. Onoga trena kad je ultrazvuk pokazao uredan nalaz, odjednom me prestala boljeti i ruka. No godinu kasnije sam opet osjetila bol, doktorica me slala na hitne preglede, otišla sam na mamografiju i ona je tad pokazala karcinom. Prvi preokret dogodio se kad sam došla na onkologiju i vidjela 30 ljudi u čekaonici, a svi u istoj borbi za život. Jedna rečenica koju mi je liječnica rekla posebno mi se urezala u sjećanje. Rekla je: 'Bitno mi je da prođete sve kemoterapije i da budete zdravi'. Iako sam se osjećala dobro i prijašnji nalazi su bili dobri, pretrage su pokazale da je riječ o karcinomu s metastazama na limfnim čvorovima. Da sam tad znala da je rak u početku izlječiv, možda bi sve bilo drugačije, možda bih ranije inzistirala da idem na dodatne pretrage. Zato mladim ženama poručujem: 'Slušajte svoje tijelo, idite na preglede, a pogotovo ako vam netko u obitelji ima karcinom dojke' - poručuje Dijana.

"Nisam mogla vjerovati kad sam čula dijagnozu"

Kad je počela govoriti o svojoj borbi, zahvaljujući njezinoj priči, na pregled dojki je, kaže, otišlo deset žena. I to joj je posebno drago, želi i drugim ženama biti inspiracija da otiđu na preglede te da se paze i čuvaju svoje zdravlje.

Podršku joj je cijelo vrijeme u borbi s karcinomom pružala svekrva Ivanka. No samo godinu dana kasnije i ona se suočila s istom dijagnozom - karcinomom dojke.

- Kad su mi rekli dijagnozu 2023., nisam mogla vjerovati. Prošla sam kroz zaista veliki stres dok se Dijana liječila, stalno sam govorila: 'Koliko se brinem za tebe, još ću se i ja razboljeti'. I tako je i bilo. Jedna redovna mamografija otkrila je mali, ali agresivni karcinom - priča Ivanka Vučković.

Kaže da je kroz borbu s tom dijagnozom odlučila proći smireno i bez panike.

- Sve sam nekako prošla bez stresa. Znala sam što me čeka kroz Dijaninu borbu i odlučila sam da me bolest neće promijeniti. Radila sam tijekom kemoterapije, družila se, nisam dopustila da me obuzme tuga. Nas dvije, moja Dijana i ja, bile smo si najveća podrška. Bolest nas je naučila da usporimo i da više mislimo na sebe - ispričala je Ivanka.

"Rak će vas slomiti, ali vas i probudi"

Dijana i Ivanka danas otvoreno govore o važnosti promjene životnih navika nakon bolesti.

- Rak će vas slomiti, kao i ljude oko vas, ali to je i znak da vas život upozorava. Nemojte se vraćati na staro. Družite se s ljudima koji vas nasmijavaju, bavite se tjelovježbom, jedite zdravo, promijenite svoj život - poručuje Dijana.

A Ivanka dodaje: "Svaka osoba je priča za sebe. Bitno je stati na loptu i naučiti misliti na sebe".

Priča Dijane i Ivanke podsjeća da borba protiv raka dojke nije samo medicinski, nego i emocionalni i životni proces. Upravo zato poruka ovogodišnje kampanje #Pinkypromiss, "Njena podrška mi život znači", dobiva još dublje značenje, jer podrška, ljubav i zajedništvo mogu biti jednako snažni lijek kao i sama terapija.