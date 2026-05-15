ŠVERCALI KOKAIN Kod navodnog šefa zločinačke našli 6 pištolja, 2 puške i 281 metak

Petorica Hrvata zaradila su optužnicu Uskoka zbog 1, 24 kilograma kokaina kojeg su prikupljali u Zagrebu i Osijeku, a zatim dalje preprodavali. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana (1980., 1978., 1997., 1974., 1973.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogom u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je u razdoblju od travnja 2024. do 11. studenoga 2025., u Osijeku, Belišću, Županji, Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj i Sloveniji, okupio i povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike te više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina. Radi realizacije kriminalnih aktivnosti, I. i II. okr. su s neutvrđenim osobama iz Zagreba i Slovenije dogovarali nabavu većih količina kokaina. Nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, I. okr. je za njegovo preuzimanje angažirao II. okr., a za preuzimanje, prijevoz i skrivanje te plaćanje kokaina dobavljačima angažirao jednu osobu, dok je za preuzimanje kokaina u Osijeku angažirao III. okr. radi daljnje preprodaje droge. Pritom su IV. okr. i jedna osoba, u dogovoru s I. okr., osigurali automobil za odlazak te osobe u Sloveniju radi plaćanja kokaina i skrivenog prijevoza te droge, koji automobil im je u navedenu svrhu predao V. okrivljenik. Na opisani način I. i II. okr. su nabavili i preuzeli najmanje 1,24 kilograma kokaina, od čega je dio I. okr. preprodao, a 395,75 grama držao kod sebe radi daljnje preprodaje, dok je II. okr. držao kod sebe 49,86 grama kokaina radi daljnje preprodaje. Osoba angažirana za prijevoz kokaina u Sloveniju i plaćanje te droge dobavljačima je od strane policijskih službenika zatečena sa 694,10 grama kokaina prethodno preuzetog u Zagrebu od I. i II. okr. te je za navedeno neovlašteno posjedovanje droge radi daljnje preprodaje pravomoćno osuđena. Također se I. okr. tereti da je 24. srpnja 2025. u Belišću, u obiteljskoj kući i garaži koju koristi, znajući da je građanima zabranjeno držanje automatskog oružja i streljiva za koje ne posjeduju dozvolu, suprotno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno držao 6 pištolja, od kojih dva automatska, 2 puške, laser za ciljanje i 281 komad pripadajućeg streljiva - napisali su.