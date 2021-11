„Ovaj tjedan imali smo situaciju da su djeca od petog do osmog razreda bila na online nastavi i bila je to preventivna mjera, iako polovična jer su djeca od prvog do četvrtog razreda išla u školu. Kod donošenja odluke vodili smo se time da su ta djeca još mala i da bi s njima doma trebali ostati roditelji koji bi u tom slučaju bili prisiljeni uzeti godišnji odmor. Stoga smo takvu mjeru prošloga tjedna donijeli kako bismo pokušali suzbiti širenje virusa među osnovnoškolskom populacijom, što je prema riječima stručnjaka sa županijskog Zavoda za javno zdravstvo - i polučilo rezultate", istaknuo je Brajdić.

Dodao je kako je i njegovo osobno stajalište da sva djeca trebaju normalno ići u školu jer obrazovanje je iznimno važno.

Nije dobro ni za razvoj djece da se stalno nešto mijenja, a sigurno je bolje da idu u školu nego na nastavu na daljinu jer obrazovanje je bitno, rekao je načelnik Brajdić na današnjem sastanku gradskoga Stožera.

Ponovno je pozvao građane, koji to još nisu učinili, da se cijepe i na taj način daju svoj doprinos u suzbijanju pandemije koronavirusa.