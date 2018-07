'Svi dužnici u švicarcima bit će obeštećeni, ali moraju na sud'

Svi dužnici u švicarcima bit će u potpunosti obeštećeni, ali morat će nažalost na sud, ustvrdio je zastupnik Goran Aleksić (SNAGA) ispred Ustavnog suda, nakon presude Visokog trgovačkog suda kojim je potvrđena ništetnosti valutne klauzule. Ponovio je kako će kroz Sabor pokušati progurati zakon koji bi to pitanje sustavno riješio, ali eje skeptičan i sumnja da će u tome uspjeti.

- Vlast je gluha i slijepa za sve ono što radimo - ustvrdio je Aleksić.

Naveo je kako je primjer za to izjava ministra Zdravka Marića koji je "mrtav hladan, nakon što je slavio na leđima svog prijatelja u Rusiji, izjavio kako oni koji su konvertirali kredite time odlučili da neće tužiti banke".

- U zakonu to nigdje ne piše. Ministar financija očito nema pojma što piše u zakonu, on je to sanjao. Konvertirani dužnici imaju pravo na tužbu, međutim postoji opravdana dilema,a hoće li oni dobiti obeštećenje. Banke će se pozivati na konverziju, no to nije zakonski propisano. Na kraju će to završiti na Vrhovnom sudu - kazao je.

Naveo je kako je Udruga Franak, zahvaljujući i presudi ustavnog i suda EU, konačno skršila banke.

Denis Smajo iz Udruge Franak preporučio je svima koji su imali kredite u švicarcima da idu na privatne tužbe, ali ih i pozvao da se učlane u udrugu. Kazao je kako je presuda Visokog trgovačkog suda dokaz da se upornost i tvrdoglavost isplati i da u Hrvatskoj nije sve tako sivo i tmurno. Na pitanje je li ova presuda "točka na i", Smajo je odgovorio:

- Postoji mogućnost žalbi, međutim praktički je tu već sve riješeno pred Ustavnim i Vrhovnim te sudom EU, koji je u potpunosti stao na stranku oštećenih dužnika. Banka se uvijek može žaliti, ali po nama je to sad gotova stvar - kazao je.

Smajo je naveo kako bi da je bankar išao na nagodbe s dužnicima, kako bi se izbjegli daljnji sudski troškovi.

- No banke su banke. Do sada nisu imale sluha za dogovor, iscrpljivale su pravni put i to bi im se sad moglo obiti o glavu - ustvrdio je.

S obzirom na to da je bilo 120.000 kredita od kojih je 54.000 konvertirano, Smajo procjenjuje da se obeštećenje banaka kreće između 10 do 15 milijardi kuna za preplaćenu kamatu i tečaj, no napomenuo je da on raste zbog zateznih kamata.



Ines Bojić, koja je u slučaju švicarca, pisala ustavnu tužbu poručila je kako je ova presuda dokaz da se pravo i pravda ponekad ipak sastanu.

- Cijela ova priča me podsjeća na priču Davida i Golijata, kako David s vizijom i vjerom može pobijediti velikog diva, a to su bile velike banke - kazala je.