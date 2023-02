Oporba traži opoziv Plenkovića: 'Hrvatska je talac jednog lopova, a to ste, premijeru, vi'

Zastupnici raspravljaju o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Inicijativu je pokrenuo Domovinski pokret uz potpise podrške potrebna 33 zastupnika. Razloga za njegov odlazak naveli su mnogo, od brojnih afera, pljačke INA-e, zatvaranja sisačke rafinerije, spore obnove, urušavanja zdravstvenog sustava, neprocesuiranja ratnih zločina do lošeg standarda građana... Rasprava je započela u 15 sati, tri sata su HDZ-ovci kroz replike "rešetali" Ivana Penavu kao predlagatelja inicijative skrećući fokus s premijera, a onda je četiri sata za govornicom stajao i Plenković, koji se zapravo dobro zabavljao, smijao, "bacao" fore. Nakon što su "ispucali" replike i krenuli na raspravu u ime Klubova, premijer je oko 22 sata otišao zbog čega su zastupnici negodovali, a Mostovci to protumačili kao bijeg.

- Ova rasprava nema smisla bez premijera. Samo dokazuje kako se ponaša prema ovom visokom Domu, zastupnicima i građanima, ovo je sramota, treba prekinuti ovu sjednicu i nastaviti ujutro da se premijer vrati - poručivali su bijesni oporbeni zastupnici, ali su nastavili sa sjednicom, koja će potrajati do ranih jutarnjih sati.

Umjesto Plenkovića, u sabornici su sve točke oporbene "optužnice" morali ostati slušati potpredsjednici Vlade Tomo Medved, Branko Bačić, Oleg Butković, Anja Šimpraga, Davor Božinović i ministar Vili Beroš, a oporbenjaci su redom još nabrajali i podsjećali na sve afere ove Vlade te isticali njenu nesposobnost.

'Sve mi se ovo gadi'

Stipi Mlinariću iz Domovinskog pokreta sve se ovo, kaže, gadi.

- Hrvatska je talac jednog lopova, a to ste, premijeru, vi. Odlazite, bolje prije nego kasnije, bolje za vas. Ne znam kako ovi s desne strane to više mogu trpiti - dodao je.

Šef SDP-a Peđa Grbin naglasio je kako je Plenković predsjednik najgore Vlade otkako je Hrvatska postala neovisna.

- Od silnih afera se ne stignemo baviti da pomognemo ljudima da žive bolje. Premijer se bavi tko će dobiti trupce iz Hrvatskih šuma i normalno da ne zna onda koliko košta stanarina i koliko ljudima treba za kupiti nekretninu - kazao je.

Najdugovječniji premijer treba otići jer ne radi dobro svoj posao, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš odbacivši tezu da Plenkoviću nema alternative.

- Oporbe itekako ima. A Vladu Andreja Plenkovića moglo bi zamijeniti 20 nasumce odabranih ljudi s ulice. Ova Vlada je nesposobna, jedino što su uspjeli pokrenuti kod obnove je kaže li se Banija ili Banovina. Umjesto što odlaze tisuće naših građana, dovoljno bi za početak bilo da ode jedan jedini - AP - naglasila je.

Orešković uputila oštru poruku i zastupnicima Domovinskog pokreta

HDZ je u cirkus pretvorio, ne samo ovu raspravu, nego cijelu državu, istaknula je zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Satima smo slušali prepucavanje između bivšeg i sadašnjeg HDZ-a i neugodno mi je što sam dio ovakvog Parlamenta. Ovo što smo slušali danas to je krvna slika Hrvatske i treba se zapitati koja je budućnost. Sve vuče na to da ćemo imati HDZ nakon HDZ-a, neki prekriveni. Da imamo institucije ne bi bilo AP-a kao premijera. Onome kome do sada nije jasno da je AP šef svih korupcijskih afera, od Borga do Softvera, Hrvatskih šuma, takvoj osobi neće pomoći ni 10 ovakvih rasprava - kazala je ogorčeno dodavši kako će o opozivu premijera naposljetku odlučivati građani na izborima.

A onda je uputila oštru poruku zastupnicima Domovinskog pokreta, predlagateljima ovog prijedloga.

- Od vas očekujem da vas vidim na dan glasanja kad i drugi oporbeni klubovi predlažu inicijative, ali i na raspravama o drugim točkama dnevnog reda - poručila je misleći na činjenicu da zastupnika DP-a, a u većini slučajeva predsjednika Penave, nema u Saboru.

Da je premijer ostao, Zvane Brumnić iz Kluba Socijaldemokrata bi ga, kaže, upitao zar stvarno misli da građani zaslužuju ovakvu vlast.

- Njegova politička retorika, iskazivanje prezira spram izabranih predstavnika građana, sprdanje s ovim Saborom, demonstracija svemoć, svrstavaju ga u one koji u najmanju ruku vrlo iščašeno razumiju parlamentarnu demokraciju. Brine tendencija prisvajanja države koju uporno demonstrira HDZ 30 godina bez obzira tko mu bio na čelu. Gospodo iz HDZ-a, Hrvatska neće biti talac bilo koje skupine, ma kako se ona zvala - poručio je Socijaldemokrat Davorko Vidović istaknuvši neuspješnost Vlade u provođenju reformi.

- Poštujem građane koji glasaju za HDZ, ali žalim, premijeru, što niste uspjeli promijeniti HDZ u modernu europsku pučku stranku već je stari HDZ promijenio vas - dodao je.

'Od RH ste napravili društvo prosjaka'

Nesposobnost i korumpiranost Vlade ogleda se u smjeni preko 20 ministra, koje je birao i kasnije branio upravo Plenković poručio je Daniel Spajić, zastupnik Domovinskog pokreta.

- A nitko za ništa nije odgovarao. Iz svega se da iščitati da pravosuđe nije neovisno - kazao je, a osim brojnih afera naglasio i "ekonomski masakr."

- Od RH ste napravili društvo prosjaka - rekao je.

Uz premijera su ostali zastupnici nacionalnih manjina jer smatraju da Vlada dobro radi svoj posao.

- Meni je ovo četvrti mandat i po prvi put imamo redovite tjedne konzultacija oko svih bitnih tema. To se za nacionalne manjine pokazalo vrlo učinkovito. Ova Vlada je prva koja je eksplicitno navela romsku zajednicu u svom programu, a to nije ostalo samo mrtvo slovo na papiru već je realizirano niz projekata - kazao je Veljko Kajtazi u ime Kluba nacionalnih manjina istaknuvši kako je kao predstavnik i ukrajinske i turske manjine posebno zahvalan Vladi na podršci Ukrajini tijekom agresije.

- Što ne možemo reći za one koji predlažu ovaj opoziv. Istovremeno je Vlada reagirala nakon potresa u Turskoj i Siriji i sigurno nećemo stati - kazao je.

Okršaj Benčić i HDZ-ovog Pavića

To što je Plenković ostavio članove svoje Vlade da do ranih jutarnjih sati slušao raspravu o opozivu upravo njega je dno dna, poručila je predsjednica Zeleno-lijevog kluba Sandra Benčić.

- Ovo je jedan od najtužnijih i najtragičnijih trenutaka Plenkovića, a imao ih je dosta - poručila je pa i ona iskazala stav da je Plenković zarobio državu i postavio kontrolu nad institucijama i svim zapošljavanjima.

Kao krimen Vladi stavlja i što je izgubila tri godine jer oko obnove nije htjela prihvatiti prijedloge oporbe, ali i što je svojom ekonomskom politikom omogućila doživotno dužničko ropstvo. A onda je ušla u okršaj s HDZ-ovim Markom Pavićem koji se osvrmuo na vlast u Zagrebu.

- Ostavili ste smeće na ulicama, poskupljuje voda, vaš šef Čistoće kupuje Teslu od toga... Puno pričate, zujite, a nikakve rezultate ne pokazujete - kazao je, a Benčić uzvratila podacima.

- Država - cjelovitih obnova 0, Grad Zagreb pet, radi šestu. Koliko smo mi cjelovitih obnova zgrada napravili u Zagrebu, toliko ste vi kuća na cijeloj Baniji. Otpad - najgori smo po odvajanju u cijeloj Europi, to je vaša politika gospodarenja otpadom - nabrajala je.

Pavić je nastavio s kritiziranjem pa upao u vlastito neznanje.

- Jedino ste završili Bandićeve projekte. 0 kuća ste obnovili u Zagrebu - rekao je, a Benčić nije mogla vjerovati.

- Vi sami sebi pljuske dajete. Kažete da u Zagrebu nije obnovljena ni jedna kuća, pa nije kad je u vašoj domeni, ne mogu vjerovati da nakon tri godine ne znate da je ingerencija države obnova privatnih kuća - naglasila je.

