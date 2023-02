Grbin izludio Jandrokovića s "AP", a premijeru je sjajno: 'Malo zabave za publiku...'

Rasprava o oporbenom zahtjevu za opozivom premijera Andreja Plenkovića započela je u Saboru u 15 sati. Najprije je Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta i predlagatelj ove inicijative uz potpise 33 zastupnika, obrazložio zašto oporba smatra da je vrijeme da Plenković ode s čela Vlade. Ponovio je kao razloge niz afera, među kojima kao ključnu posljednju - SMS aferu u koju je upleten i on osobno, pljačku INA-e, zatvaranje sisačke rafinerije, n Nakon tri sata, koliko su trajale replike na na njegovo izlaganje, konačno je na red došao i premijer. Za govornicu je stao dobro raspoložen pa ukratko, obzirom da je imao samo 10 minuta na raspolaganju, obrazložio zašto za njegov odlazak nema osnove i pobrojao uspjehe svoje Vlade.

Prošlog tjedna je vrlo opširno obrazložio u pismenom očitovanju zašto nema osnova za izglasavanje njegova nepovjerenja. A prije nego što je i započeo za repliku se javilo preko 50 zastupnika.

- Da li se osjećamo odgovornima? Da. Da li smo izdajnici? Ne - kazao je i podsjetio kako je njegova Vlada dva puta izborila pobjedu na izborima.

- Iz toga slijedi ova erupcija nezadovoljstva pa čak i mržnje prema HDZ-u i meni osobno - dodao je pa naveo izgradnju Pelješkog mosta, druge cijevi tunela Učka, očuvana radna mjesta tijekom pandemije, mjere u ovoj energetskoj krizi, nabavu vojnih aviona Rafalea, na ulazak u Schengen i eurozonu...

- Ostat će toliko postignuća da mi ne bi bilo dovoljno ni 100 minuta - naglasio je poručivši oporbenjacima da će u oporbi i ostati za godinu i pol dana obzirom kako se ponašaju.

- Mi smo s jedne strane, vi s druge i tako će i ostati - rekao je.

Grmoja: 'Otići će mecena nakon ovih izbora', Plenković: 'Morate popapati još puno žganaca da dobijete izbore. Ekipa, savjet, sa svima samo s njima ne'

Nije pitanje hoće li premijer otići, poručuje Mostov Nikola Grmoja i naglašava da hoće nakon idućih izbora.

- Gledam vas u oči i podsjećam na vašu najavu kada ste poručili da ćete HDZ i Hrvatsku mijenjati. Promijenili ste ih na gore, korumpirane ostavljate na pozicijama, nisam zlonamjeran da vam želim da završite u zatvoru, ali možda vam se i to dogodi - kazao je, a premijer mu odgovorio da još puno žganaca mora popapati da dobije izbore.

- I vi i vaša strančica. Iznimno sam zadovoljan što sam vas se riješio, dobar savjet onima koji s vama supotpisuju dokumente - ekipa, bilo s kime samo s njima ne - poručio je pa naglasio kako borba protiv korupcije za vrijeme mandata njegove Vlade daje rezultate.

HDZ-ovci su zaurlali od smijeha nakon što je njihov Anton Kliman odgovorio SDP-ovoj Sanji Radolović poručivši kako ju je posljednja dva mjeseca vukao po raznim ministarstvima kako bi se pomoglo oko osnivanja Medicinskog fakulteta u Puli.

- Aha, aha - uzvikivali su HDZ-ovci i smijali se, a Radolović poručila kako to nije istina.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček pitao je premijera može li imenom i prezimenom nabrojati sve oni koji su protutnjali kroz dvije njegove Vlade i otišli zbog sumnje u korupciju.

- Nakon izbora ste dolazili u HDZ i tražili kako surađivati s HDZ-om, ucjenjivali. Ne sekirajte se, ostat će Most. Ali morate znati da su četiri bivša ministra kojih sam se riješio bolja od ovih koji su ostali u Mostu - odgovorio je Plenković.

Jandroković zbog Grbina sazvao stanku: 'Poštovani AP..."

Šef SDP-a Peđa Grbin se premijeru obratio s "poštovani AP", što predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije dozvolio.

- Te fore ostavite za izvan sabornice - kazao je pa dao riječ Grbinu da krene ispočetka.

- Poštovani AP - ponovio je predsjednik SDP-a i "bacio" Jandrokovića u nevjericu.

- To je cirkus što radite i nepristojno. Ne činite to - rekao je, a Mostov Miro Bulj podsjetio kako je njega premijer svojedobno mogao nazvati panjem.

- Tebi je to bilo u prilog, to ti je citat iz "Čovika i po", samo nisi znao, što ti je na sramotu - poručio je veselo Plenković, a Jandroković ga opomenuo jer je govorio bez njegova dopuštenja. Kako je došlo do žamora i dobacivanja iz klupa, odredio je 10-minutnu stanku.

- Imat ćemo uskoro zakon o zaštiti lika i djela AP-a - dobacio je Grmoja.

Šef SDP-a izludio Jandrokovića i HDZ-ovce

Stanka je istekla i Grbin je nastavio.

- Poštovani predsjedniče Sabora, Gordane Jandrokoviću, da su vaši inicijali izašli iz prepiska u optužnici, i vas bi oslovljavao s GJ. Poštovani AP... - ponovio je i izludio Jandrokovića pa dobio opomenu.

Kako je nastavio oslovljavati premijera inicijalima, dobio je još jednu. Ali Grbin nije odustajao.

- Poštovani AP, možete se vi hvaliti uspjesima, ali građani ove zemlje znaju što je istina - kazao je, a HDZ-ovci se zaredali s povredama Poslovnika naglašavajući Grbinovu nepristojnost.

- Pozivam ga kad bude izlazio neka pogleda kako svijetli Vlada u korist Ukrajine, a to što ste vi ostali na krivoj strani povijesti obilježit će vas za cijeli život - poručila mu je Maja Grba Bujević, a Jandroković još jednom pozvao da se u Saboru ne komunicira kako je Grbin sada komunicirao.

- Ima 30-ak zemalja koje ne dopuštaju curenje informacija iz istraga i kažnjavaju se - odgovorio je premijer, a Grbin ga ponovno oslovio s AP, ali kad je shvatio da će mu Jandroković oduzeti riječ, odustao je od nastavka govora.

- Kako ste hrabri - uzvratio je predsjednik Sabora, a Plenković podsjetio kako je Grbin primao naknadu za odvojeni život iako na nju imao pravo jer je živio s obiteljima.

SDP-ova Sabina Glasovac pitala je što je Vlada dala bankama da odustanu od arbitraže u slučaju Franak.

- Spriječili smo negativne posljedice, ništa od onoga što je predmet tog memoranduma nije na uštrb štediša i nacionalnih interesa - odgovorio je premijer.

'Ne mogu se načuditi kako premijer nakon svega ima obraza bahatiti se i obraćati svisoka'

HDZ-ovci su nabacivali svom šefu pitanja kako bi se mogao hvaliti uspjesima pa su, dakako, skretali fokus na oporbu, njihovu nepodršku obuke ukrajinskih vojnika, veličanja premijera, a Mostov Nino Raspudić nije se mogao načuditi da Plenković ima obraza nakon svega bahatiti se i obraćati svisoka.

- Otići ćete vi, nadam se i prije godinu i pol kad su izbori - dodao je, a premijer uzvratio da će, obzirom na Most i njihove jatake, pobijediti i treći put.

SDP-ova Mirela Ahmetović upitala je što je s otkupom INA-e.

- Drago mi je da ste se odvezali od bova kad ste htjeli spriječiti izgradnju plutajućeg LNG-a. Ponuđeno trenutno nije prihvaćeno od strane Mađarske, što ne znači da se neće nastaviti - odgovorio je premijer, a SDP-ova zastupnica uzvratila da bi bilo bolje i njemu da se vezao za bovu, obzirom na trenutno onečišćenje mora tamo, nego što se vezao za kriminalnu organizaciju.

SDP-ova Andrea Marić pitala ga je o zataškanim nalazima inspekcije u Vinogradskoj bolnici još od 2021., a nakon prijava Dijane Zadravec, o čemu je pisao Nacional.

- U komunikaciji ste s ministrom kad god dođe ovdje pa će on i odgovoriti. Ja nemam o tome nikakve informacije, a da nije medija ne znam što bi svi vi nas pitali i govorili - istaknuo je premijer.

SDP-ov Mišel Jakšić pitao ga je osjeća li barem malo odgovornosti za stajanje obnove nakon potresa.

- Kao što pomažemo Koprivnicu, Koprivničko-križevačku županiju i diljem Hrvatske, poseban fokus imamo na Sisačko-moslavačku županiju i Banovinu. Potpredsjednik Bačić je objasnio dinamiku rada, mislim da kada malo detaljnije vidite izvješće pojedinih resora da onda vidite konkretne rezultate, ubrzava se konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih kuća - kazao je premijer na što je Jakšić konstatirao da o rezultatima sve govori činjenica da se nije pojavio na Baniji na drugu godišnjicu potresa.

Premijer se sjajno zabavlja u sabornici

Predsjednicu Zeleno-lijevog bloka Sandru Benčić zanimala je nabavka softvera zbog kojeg je Gabrijela Žalac uhićena, a i oko kojeg se kao AP spominje u prepisci s Josipom Rimac. Pitala ga je prima li svakog vlasnika tvrtki i licenci kad Vlada nešto nabavlja i koliko je puta primio na razgovor Mladena Šimunca čiji je softver uporno Žalac htjela nabaviti.

- Na zahtjev ministrice je održana prezentacija, čini mi se baš u vrijeme kad smo izbacivali Mostovce iz Vlade, često primamo razna izaslanstva u Vladi, a koliko se sjećam nije bilo više sastanka sa Šimuncem - rekao je.

Benčić je bocnula HDZ-ovce zbog pitanja koja postavljaju i pitala da li ih je sam sebi pisao premijer, a Plenković se u sabornici baš zabavljao, dobacivao, "nabacivao" forama, "umirao" od smijeha i odgovarao sarkastično.

- Ankica i ja smo zajedno pisali pitanje jučer cijeli dan. Malo da bude zabavnije za publiku - rekao je kroz smijeh.

'Andrej, ako te AP oteo, namigni tri puta'

SDP-ov Arsen Bauk poručio je premijeru da su mu AP "uvalili" njegovi.

- Dapače, ja za razliku od mnogih mislim da su Andrej Plenković i AP krvavom sukobu. Evo, recimo, Andrej Plenković za ovo što izlazi u medije kaže "to je demokracija", a AP bi zaustavljao Reuters. Ključno pitanje današnje rasprave je tko stoji pred nama, ovaj europejac koji zna što je demokracija ili ovaj autokrata koji bi zaustavljao Reuters? Andrej, ako te AP oteo, namigni tri puta - kazao je, što premijera nije nimalo naživciralo, dapače, nasmijalo ga je.

- Ne brinite, Vlada ne zaustavlja Reuters i medije, tu lažnu tezu koja iskrivljuje ono što je intencija onoga što želimo spriječiti jer smatramo da nema javnog interesa da uski krug ljudi koji posjeduje određene informacije, a koje ne posjedujem ja... Bilo je zgodno vidjeti kako je vaš sponzor Milanović rekao da ja posjedujem informacije, što znači da ih je on u svoje vrijeme posjedovao, e vidite, tu je ta ključna razlika, mi ne znamo što su istrage, tajni izvidi, a on je znao. Mi želimo spriječiti one koji imaju to i zlorabe to da ih distribuiraju, a nisu vezani uz kazneni postupak. To ima 30-ak drugih zemalja, nismo originalni, čak prepisujemo - kazao je, a Bauk ukazao Jandrokoviću da je Plenković predsjednika Zorana Milanovića nazvao sponzorom, što je ispod razine, dodao je, oslovljavanja s AP.

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović osvrnula se na premijerovu izjavu da smo među 15 najrazvijenijih zemalja istaknuvši da smo tamo kao oni koji bogatima spremaju večeru i peru čaše, a Plenković istaknuo da je izvrgnula tu njegovu izjavu.

- Estonija, Latvija, Litva, Nizozemska, Njemačka, Belgija, Luksemburg, Francuska, Španjolska, Portugal, Italija, Slovačka, Slovenija, Grčka i Hrvatska... eto ih, 15 zemalja u NATO-u, EU, europodručju i Schengenu, to što vi moju tezu o tome da smo među 15 zemalja koje su u najužem krugu transatlantske i europske integracije želite poistovjetiti s tezom da smo među 15 najrazvijenijih svijeta, to je vaša želja - rekao je.

Uskoro više...

