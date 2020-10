Svi pamte nestanak prije dvije godine: Auto su mu našli kod pizzerije u koju nikad nije išao

<p>Na području iskrčene šume u Leštakovcu pored Jalžabeta policija i Državno odvjetništvo nastavljaju misterioznu istragu, koja je uzbunila tamošnje mještane. Na tom su području naime pronašli tijelo, a kako smo već izvijestili, riječ je o istrazi staroj nekoliko godina.</p><p>Cijela situacija uznemirila je stanovnike, koji su u nedostatku informacija već krenuli sa svojim teorijama - od one da se radi o bivšem zatvoreniku koji je prije godinu i više nestao tijekom čišćenja šume pa do teorija koje poprimaju i misteriozne razmjere da je ubijeni čovjek donesen na to područje i zakopan. </p><p>No, obzirom da se najvjerojatnije radi o slučaju nestanka prije nekoliko godina, uvidom u nacionalnu evidenciju nestalih osoba s područja Varaždinske županije tamo se može naći nekoliko imena čiji slučajevi nestanka još nisu riješeni.</p><p>Jedan od misterioznijih nestanaka bio je onaj Dejana Petrekovića, koji je nestao 10. srpnja 2018. godine, u dobi od 44 godine. Petreković je rođen 1974., kao mjesto nestanka vodi se Varaždin Breg, gdje je imao prijavljeno prebivalište. Od njegova nestanka prošle su sada već dvije godine i tri mjeseca. U trenutku nestanka na sebi je imao polo majicu, plave traperice, tenisice marke Adidas ili Nike, piše <a href="https://varazdinski.net.hr/vijesti/crna-kronika/3908472/cije-je-tijelo-u-lestakovcu-najmisteriozniji-nestanak-bio-je-onaj-dejana-petrekovica-prije-dvije-godine/" target="_blank">Varaždinski</a>.</p><p>Informacije koje su se pojavile nakon njegovog nestanka Petrekovićevo ime, između ostalog, dovodile su u vezu s krađom oružja iz varaždinske policije. </p><p>Prema pisanju Regionalnog tjednika, kojem su se nekoliko mjeseci nakon nestanka obratile Petrekovićeve kćeri, njegov je mobitel pronađen gotovo potpuno uništen, automobil koji je vozio, tamnoplavi Mercedes A klase, pronađen je na drugoj lokaciji, kod trnovečke pizzerije Quatro, u koju nikad nije zalazio. Sjedalo vozača bilo je privučeno upravljaču, što je položaj u kojem zbog svoje visine nije mogao voziti, a njegove su natikače pronađene u prtljažniku.</p><p>Dosad dostupne neslužbene informacije govore da upravo njegovo tijelo policija i Državno odvjetništvo traže na području iskrčene šume u Leštakovcu.</p><p>Još jedna osoba koja je nestala 2018. godine je tada 80-godišnja Štefanija Šćuric. Rodom je iz Donjeg Vratna, no živjela je u Varaždinu. Nestala je 8. svibnja te godine, kada se navodno odvezla biciklom u nepoznatom smjeru. </p><p>Godinu prije, 25. prosinca 2017., na području Zadra nestala je Danna Mariam Lazni iz Maruševca, rođena 1994. godine. I dalje se u nacionalnoj evidenciji vodi kao nestala.</p><p>Od 2012. do zaključno 2019. godine to su jedine tri osobe s područja Policijske uprave varaždinske koje još uvijek nisu pronađene. </p>