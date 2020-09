'Svi su blizu cjepiva, a i ranije smo trebali uvesti ove mjere...'

Imate osam cjepiva koja napreduju u kliničkim istraživanjima, pa i ovo rusko. To je dobro. Impresivni su podaci o stvaranju antitijela kod pacijenata, otkrio je hrvatski znanstvenik

<p>Hrvatski znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> smatra da brojevi novozaraženih korona virusom ne pokazuju Hrvatsku u dobrom svjetlu u Europi.</p><p>Đikić je za <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/znanstvenik-djikic-komentirao-stanje-s-epidemijom-u-hrvatskoj-brojke-nas-ne-pokazuju-u-dobrom-svjetlu-u-europi---619811.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> prokomentirao i mjere za koje smatra da su trebale biti i ranije uvedene:</p><p>- Mislim da je Nacionalni stožer postao puno oprezniji u iznošenja podataka prema javnosti pa javnost bolest može percipirati ozbiljnu kao što i jest.</p><p>Dotakao se i ideje o smanjivanju broja dana u samoizolaciji:</p><p><em>- </em>U Hrvatskoj to u jednoj županiji može biti dobro, a u drugoj ne. Moramo biti oprezniji i kritičniji. </p><p>Prokomentirao je i cjepiva te naglasio važnost cijepljenja protiv gripe:</p><p>- Cijeli je svijet blizu cjepiva. Imate osam cjepiva koja napreduju u kliničkim istraživanjima, pa i ovo rusko. To je dobro. Impresivni su podaci o stvaranju antitijela kod pacijenata. Protiv gripe treba cijepiti i djecu. Tako štitimo i sebe i okolinu, a istovremeno ćemo pomoći liječnicima da bolje prepoznaju zarazu Covidom-19.</p><p>Za kraj, za<a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/znanstvenik-djikic-komentirao-stanje-s-epidemijom-u-hrvatskoj-brojke-nas-ne-pokazuju-u-dobrom-svjetlu-u-europi---619811.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> je prokomentirao i rukovanja političara:</p><p>- Mislim da je to deplasirano malo. Rukovanje je samo jedan pokazatelj. Da se premijer rukuje s nekim predsjednikom ili drugim premijerom, to je suvišno. Moramo držati distancu, prati ruke i nositi maske jer je to neophodno.</p><p>Oprezni su i u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje učenike šalju u samoizolaciju i prije prvog pozitivnog testa u razredu. U četiri škole su četiri razreda u samoizolaciji jer sumnjaju na koronu kod nekih učenika. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Splitu <strong>Željka Karin </strong>potvrdila je u<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/zeljka-karin-u-jednoj-osnovnoj-skoli-u-splitu-zarazena-je-nastavnica---619810.html" target="_blank"> Dnevniku Nove TV</a> da su nalazi pokazali da u jednoj školi ipak nije riječ o koronavirusu, dok je u drugoj osnovnoj školi zaražena jedna učiteljica, no ta učiteljica je sama boravila u razredu.</p><p> </p>