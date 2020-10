Na snimci se vidi kako voza\u010di \u010dekaju u koloni za skretanje lijevo.

<p><a href="https://www.facebook.com/prometnezgode/videos/352841739200711" target="_blank"><strong>Facebook stranica 'Prometne zgode i nezgode'</strong></a>, koja svakodnevno objavljuje snimke s hrvatskih prometnica, objavila je video iz raskrižja jednog hrvatskog grada. Navodno se radi o Splitu i raskrižju u kojem su ovakve situacije česta pojava.</p><p>Video je snimljen 5. listopada.</p><h2>Pogledajte video: On bi preko svih</h2><h2>Budale, odo ja</h2><p>Na snimci se vidi kako vozači čekaju u koloni za skretanje lijevo.</p><p>Onda se pojavio on, pametniji od svih, jer su ostali koji čekaju i voze po propisima budaletine. Pa je lijepo iz trake za ravno prešišao kolonu i skrenuo lijevo. I to, čini se, kroz crveno, iako u komentarima pišu da je bila dopunska strelica.</p><p>Na snimci se ne vidi.</p><p>No čini se da su se ovom vozaču bahatost i izostanak vozačke kulture vratili ravno u glavu.</p><p>Jer ovo nije bio njegov dan.</p><h2>Instant karma</h2><p>U retrovizoru mu se uskoro ukazalo policijsko vozilo.</p><p>- Neka, zaslužija je.</p><p>- Razveselilo me ovo.</p><p>- Sad će mu nakitit i crveno svitlo.</p><p>- Instant karma.</p><p>Neki su od komentara na vozača na snimci.</p>