Foto: dsn-zg.hr/Profimedia/canva
NAJHRABRIJA ZAGREPČANKA PLUS+

Svi su šutjeli o katastrofi u Černobilu, a onda je ona otkrila mračnu tajnu. Htjeli su je uhititi

Piše Bogdan Blotnej,

Zagrepčanka dr. Alice Bauman bila je voditeljica Laboratorija za radioaktivnost biosfere. O černobilskoj nesreći saznala je slušajući austrijski radio. Na Radiju 101 obavijestila je jugoslavensku javnost što se dogodilo

Bila sam nekoliko puta pred živčanim slomom, štoviše upitna je bila ne samo moja znanstvena, nego i osobna sloboda. Izjavila je to za Večernji list nakon černobilske katastrofe danas pokojna dr. Alice Bauman, voditeljica Laboratorija za radioaktivnost biosfere u Zagrebu.

