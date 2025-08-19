Obavijesti

DOGOVORI OKO SASTANKA

Švicarci će osigurati 'imunitet' Putinu, ako dođe na pregovore

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja,

Švicarska će ponuditi "imunitet" ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, unatoč optužnici protiv njega pred Međunarodnim kaznenim sudom, pod uvjetom da dođe "na mirovnu konferenciju", rekao je u utorak švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.

Prošle godine savezna vlada definirala je "pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom tjeralicom". "Ako ta osoba dođe na mirovnu konferenciju, a ne iz privatnih razloga", rekao je Cassis na konferenciji za novinare s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem u Bernu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, stoga moguće i Švicarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, inače i europsko sjedište UN-a.

Cassis je u potpunosti spreman organizirati takav sastanak, istakavši švicarsku stručnost u ovom području. Ipak dodaje da Rusija Švicarskoj zamjera.

Naime, ta je inače neutralna europska država odlučila nametnuti Moskvi sankcije u skladu s Europskom unijom nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

„Opetovano sam podsjećao na svoju spremnost (za organiziranje sastanaka) tijekom kontakata s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom posljednjih mjeseci (...) Rečeno mi je da su, otkako je Švicarska usvojila europske sankcije, prirodno izgubili dio želje da to učine u Švicarskoj“, priznao je šef švicarske diplomacije.

Cassis je također naveo nedavni presedan, tijekom Skupštine Međuparlamentarne unije (IPU), međunarodne organizacije nacionalnih parlamenata, na koju je u Ženevu stigla predsjednica ruskog Senata Valentina Matvienko. Ova bliska suradnica Vladimira Putina također je pod sankcijama zbog svoje podrške ratu.

Posljednji bilateralni rusko-ukrajinski razgovori održani su u Istanbulu u Turskoj, državi u kojoj, unatoč članstvu u NATO-u, Moskva smatra više prijateljskom.

