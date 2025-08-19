Švicarci će osigurati 'imunitet' Putinu, ako dođe na pregovore

Švicarska će ponuditi "imunitet" ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, unatoč optužnici protiv njega pred Međunarodnim kaznenim sudom, pod uvjetom da dođe "na mirovnu konferenciju", rekao je u utorak švicarski ministar vanjskih poslova Ignazio Cassis.

Prošle godine savezna vlada definirala je "pravila za davanje imuniteta osobi pod međunarodnom tjeralicom". "Ako ta osoba dođe na mirovnu konferenciju, a ne iz privatnih razloga", rekao je Cassis na konferenciji za novinare s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem u Bernu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, stoga moguće i Švicarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, inače i europsko sjedište UN-a.

Cassis je u potpunosti spreman organizirati takav sastanak, istakavši švicarsku stručnost u ovom području. Ipak dodaje da Rusija Švicarskoj zamjera.

Naime, ta je inače neutralna europska država odlučila nametnuti Moskvi sankcije u skladu s Europskom unijom nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

„Opetovano sam podsjećao na svoju spremnost (za organiziranje sastanaka) tijekom kontakata s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom posljednjih mjeseci (...) Rečeno mi je da su, otkako je Švicarska usvojila europske sankcije, prirodno izgubili dio želje da to učine u Švicarskoj“, priznao je šef švicarske diplomacije.

Cassis je također naveo nedavni presedan, tijekom Skupštine Međuparlamentarne unije (IPU), međunarodne organizacije nacionalnih parlamenata, na koju je u Ženevu stigla predsjednica ruskog Senata Valentina Matvienko. Ova bliska suradnica Vladimira Putina također je pod sankcijama zbog svoje podrške ratu.

Posljednji bilateralni rusko-ukrajinski razgovori održani su u Istanbulu u Turskoj, državi u kojoj, unatoč članstvu u NATO-u, Moskva smatra više prijateljskom.