Švicarci opet na referendumu: Odlučuju o nižoj TV pretplati

Švicarska u nedjelju održava referendum o tome treba li znatno smanjiti obaveznu pristojbu za televiziju, radio i internet. Zagovornici žele smanjiti godišnju pristojbu s 370 eura na 220 eura.

Stranka s najvećom biračkom bazom, desničarska populistička Švicarska narodna stranka (SVP), s mladeži desnocentrističke Slobodne demokratske stranke (FDP), kaže da žele rasteretiti kućanstva i stvoriti više prostora za privatne medije.

Protivnici smanjenja tvrde da demokracija bolje funkcionira u zemljama s jakim neovisnim javnim medijskim servisima koji se financiraju pristojbom.

Biračka mjesta zatvaraju se u 12 sati. Međutim, više od 90 posto švicarskih građana obično glasa unaprijed poštom.

Početna tijesna potpora inicijativi za smanjenje pristojbe zadnjih se tjedana istopila, što upućuje na to da će ishod referenduma biti neizvjestan.