Najmanje 47, većinom mladih života, ugašeno je u stravičnom požaru koji je u noći s srijede na četvrtak progutao krcati noćni bar "Le Constellation", dok se 115 ozlijeđenih, mnogi od njih s opeklinama opasnim po život, bori za oporavak u bolnicama diljem zemlje i inozemstva.
Švicarci tuguju nakon tragedije na proslavi Nove godine: 'U par sekundi sve je bilo u plamenu'
Francusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je kako je u nesreći ozlijeđeno devet njihovih državljana, a osam ih se vodi kao nestalo.
- Broj žrtava strašnog požara u Crans-Montani u noći 1. siječnja raste. U ovoj fazi ne možemo isključiti mogućnost da su među smrtno stradalima i francuski državljani -naveli su iz ministarstva.
Troje ozlijeđenih prebačeno je u bolnice u Lyonu i Parizu.
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarsko
Jedan svjedok rekao je kako se zbog jedne od tih boca, na koje su bile pričvršćene prskalice, zapalio strop u podrumskom baru 'Le Constellation'...
Švicarske vlasti su odmah reagirale, no razmjeri katastrofe nadmašili su kapacitete lokalnih hitnih službi. Na mjesto nesreće poslano je više od četrdeset vozila hitne pomoći i trinaest helikoptera, a bolnice u regiji ubrzo su bile preopterećene. Ozlijeđeni su prevoženi u specijalizirane centre za opekline diljem Švicarske, ali i u susjedne Francusku, Italiju i Njemačku.
Švicarski predsjednik Guy Parmelin, kojemu je to bio prvi dan mandata, opisao je događaj kao "jednu od najgorih tragedija koje je naša zemlja ikada doživjela". Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je pokrenuta istraga, no da je mogućnost terorističkog napada isključena.
- U ovom trenutku najvjerojatniji scenarij jest da je požar širokih razmjera izazvao eksploziju - izjavila je na konferenciji za novinare.
U javnost su isplivale i informacije koje upućuju na moguće sigurnosne propuste. Bivši zaposlenik bara za lokalni portal Blick izjavio je kako ga je još prije dvije godine zabrinjavala činjenica da podrumski dio ima samo jedan izlaz.
Dan nakon tragedije, dok istražitelji pokušavaju sastaviti sliku užasa, obitelji nestalih proživljavaju agoniju. Identifikacija žrtava, kako su upozorile vlasti, bit će dugotrajna i teška jer su tijela mnogih neprepoznatljiva zbog teških opeklina. Stručnjaci će koristiti dentalne kartone i DNA analizu.
Društvene mreže preplavljene su očajničkim apelima. Roditelji tragaju za svojom djecom, prijatelji za prijateljima. "Moja 15-godišnja sestra je nestala. Nemamo nikakvih vijesti", samo je jedna od stotina poruka. Majka 16-godišnjeg Giovannija iz Bologne za talijanske medije je rekla: "Zovemo sve bolnice, ali nitko ništa ne zna". Potvrđeno je da se među nestalima nalazi najmanje osam francuskih i šest talijanskih državljana.
Tijekom večeri, stotine ljudi okupile su se u blizini mjesta tragedije kako bi odale počast žrtvama. U tišini ledene noći, palili su svijeće i ostavljali cvijeće ispred policijskog kordona. Mnogi od njih i dalje čekaju bilo kakvu vijest o svojim najmilijima.
Sve je započelo oko 1:30 ujutro, kada je bar bio na vrhuncu novogodišnjeg slavlja. Prema brojnim svjedočanstvima preživjelih, katastrofu je izazvala pirotehnika. Dvije mlade Francuskinje ispričale su za BFM TV kako je vatra buknula nakon što su konobari na boce šampanjca stavili prskalice, takozvane "rođendanske svijeće". Jedna od boca podignuta je preblizu drvenog stropa.
- U nekoliko sekundi, cijeli strop je bio u plamenu. Sve je bilo od drveta - ispričala je jedna od njih.
Uslijedile su scene potpunog kaosa. Dim i vatra munjevito su se proširili podrumskim dijelom kluba, gdje se prema procjenama nalazilo i do dvjesto ljudi, većinom tinejdžera. Svjedoci opisuju stampedo prema jedinom, uskom izlazu. Ljudi su u panici gazili jedni preko drugih, dok su neki očajnički pokušavali razbiti prozore stolicama i stolovima kako bi došli do zraka. Oscar, 19-godišnjak koji je preživio, ispričao je za Sky News kako su žrtve bile u tolikoj panici da mnoge nisu bile svjesne težine svojih opeklina, opisujući kako su lica nekih bila "potpuno nestala".
- Bili smo zarobljeni, mislili smo da ćemo se ugušiti - ispričao je Axel talijanskoj televiziji, koji je uspio pobjeći razbivši prozor.