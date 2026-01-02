Švicarci tuguju nakon tragedije na proslavi Nove godine: 'U par sekundi sve je bilo u plamenu'

MUČNE SCENE

Švicarske vlasti su odmah reagirale, no razmjeri katastrofe nadmašili su kapacitete lokalnih hitnih službi. Na mjesto nesreće poslano je više od četrdeset vozila hitne pomoći i trinaest helikoptera, a bolnice u regiji ubrzo su bile preopterećene. Ozlijeđeni su prevoženi u specijalizirane centre za opekline diljem Švicarske, ali i u susjedne Francusku, Italiju i Njemačku.

Švicarski predsjednik Guy Parmelin, kojemu je to bio prvi dan mandata, opisao je događaj kao "jednu od najgorih tragedija koje je naša zemlja ikada doživjela". Glavna tužiteljica kantona Valais, Beatrice Pilloud, potvrdila je da je pokrenuta istraga, no da je mogućnost terorističkog napada isključena.

​- U ovom trenutku najvjerojatniji scenarij jest da je požar širokih razmjera izazvao eksploziju - izjavila je na konferenciji za novinare.

U javnost su isplivale i informacije koje upućuju na moguće sigurnosne propuste. Bivši zaposlenik bara za lokalni portal Blick izjavio je kako ga je još prije dvije godine zabrinjavala činjenica da podrumski dio ima samo jedan izlaz.

Dan nakon tragedije, dok istražitelji pokušavaju sastaviti sliku užasa, obitelji nestalih proživljavaju agoniju. Identifikacija žrtava, kako su upozorile vlasti, bit će dugotrajna i teška jer su tijela mnogih neprepoznatljiva zbog teških opeklina. Stručnjaci će koristiti dentalne kartone i DNA analizu.

Društvene mreže preplavljene su očajničkim apelima. Roditelji tragaju za svojom djecom, prijatelji za prijateljima. "Moja 15-godišnja sestra je nestala. Nemamo nikakvih vijesti", samo je jedna od stotina poruka. Majka 16-godišnjeg Giovannija iz Bologne za talijanske medije je rekla: "Zovemo sve bolnice, ali nitko ništa ne zna". Potvrđeno je da se među nestalima nalazi najmanje osam francuskih i šest talijanskih državljana.

Tijekom večeri, stotine ljudi okupile su se u blizini mjesta tragedije kako bi odale počast žrtvama. U tišini ledene noći, palili su svijeće i ostavljali cvijeće ispred policijskog kordona. Mnogi od njih i dalje čekaju bilo kakvu vijest o svojim najmilijima.