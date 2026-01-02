Obavijesti

News

Komentari 6
NIZ PROPUSTA

Od elitnog kluba do smrtonosne zamke: Tko su bogati vlasnici bara u kojem je umrlo 47 ljudi?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Od elitnog kluba do smrtonosne zamke: Tko su bogati vlasnici bara u kojem je umrlo 47 ljudi?
26
Foto: Linkedin

Bili su zvijezde švicarske ugostiteljske scene, a danas su u središtu istrage nakon stravičnog požara koji je na Novu godinu poharao njihov noćni klub u Crans-Montani

Uspješan i radišan bračni par, moćne figure švicarske ugostiteljske scene. Tako su donedavno opisivali Jacquesa i Jessicu Moretti. No, nakon stravičnog požara koji je na novogodišnju noć progutao njihov noćni klub 'Le Constellation' u skijalištu Crans-Montana i odnio najmanje 47 života, našli su se u središtu istrage koja otkriva niz alarmantnih propusta.

Pokretanje videa...

Svjedok tragedije u Švicarskoj 03:26
Svjedok tragedije u Švicarskoj | Video: 24sata/Reuters

Od korzikanskih korijena do poslovnog carstva u Alpama

Jacques (49) i Jessica (40) Moretti, par porijeklom s Korzike, preselili su se u Švicarsku početkom 2000-ih. Zaljubili su se u mondeno skijalište Crans-Montana tijekom odmora 2011. godine i odlučili ondje izgraditi život. U lipnju 2015. preuzeli su napuštenu zgradu i, nakon višemjesečne obnove koju je Jacques velikim dijelom odradio sam, u prosincu otvorili bar 'Le Constellation'.

PROGLASILI DANE ŽALOSTI Vatreni šampanjci izazvali su buktinju? Stručnjaci: Tu se radi o opasnom 'flashover' efektu...
Vatreni šampanjci izazvali su buktinju? Stručnjaci: Tu se radi o opasnom 'flashover' efektu...

Elegantan prostor s terasom i podrumskim klubom brzo je postao jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, poznato po 'svečanoj atmosferi' i međunarodnoj klijenteli. Uspjeh im je omogućio otvaranje još dva restorana, čime su stekli reputaciju energičnog i uspješnog para. Jessica Moretti, koja je prema podacima s društvenih mreža studirala i u Velikoj Britaniji, na Sveučilištu Glamorgan u Walesu, opisivana je kao vlasnica triju uspješnih biznisa.

Katastrofa koja se čekala?

I dok se obitelji žrtava suočavaju s neizrecivom tugom, istražitelji slažu mozaik koji upućuje na to da je tragedija bila samo pitanje vremena. U fokusu istrage je podrumski dio kluba, opisan kao smrtonosna zamka. Prema iskazima svjedoka, iz podruma je vodilo samo jedno relativno usko stubište, što je u trenutku izbijanja požara izazvalo stampedo i smrtonosni pritisak.

PRIJATELJICA MU NESTALA VIDEO Mladić preživio tragediju u baru: 'Ništa se nije vidjelo, nogom sam razbijao prozore...'
VIDEO Mladić preživio tragediju u baru: 'Ništa se nije vidjelo, nogom sam razbijao prozore...'

Plamen se, kako se sumnja, proširio u svega nekoliko sekundi zbog zapaljivog materijala na stropu, vjerojatno zvučne izolacije od poliuretanske pjene. Sve je navodno započelo kada su prskalice s boca šampanjca, dio uobičajene predstave za goste, zahvatile strop.

Korištenje pirotehnike bilo je tim problematičnije jer je općina Crans-Montana ranije uvela opću zabranu vatrometa zbog suše i 'iznimno visokog' rizika od požara. Pojavile su se i optužbe da je klub bio poznat po tome što je dopuštao ulaz mlađima od 18, čak i 13-godišnjacima, te da je sigurnosna ocjena lokala na nekim internetskim stranicama bila niskih 6,5 od deset.

storyeditor/2026-01-02/profimedia-1062674546.jpg storyeditor/2026-01-02/profimedia-1062672728.jpg storyeditor/2026-01-02/profimedia-1062761296.jpg
13
47 IH JE MRTVIH Srbin ozlijeđen u požaru u Švicarskoj: Nastao je stampedo, a život mu je spasila - cigareta
Srbin ozlijeđen u požaru u Švicarskoj: Nastao je stampedo, a život mu je spasila - cigareta

Vlasnica ozlijeđena u klubu, par u šoku

U trenutku izbijanja vatre, Jessica Moretti bila je u klubu i zadobila je opekline ruke. Njezin suprug Jacques radio je u jednom od njihovih drugih restorana. Izvori bliski paru tvrde da su oboje 'u potpunom šoku' i da im je teško govoriti o tragediji, pogotovo jer su, kako se navodi, u požaru izgubili i neke od svojih zaposlenika. Jedan prijatelj para potvrdio je medijima da su živi, ali i da proživljavaju katastrofu.

​- Cijelu noć sam ih pokušavao dobiti. Oko pet ujutro javila mi se i rekla da su živi, ali da je to katastrofa - rekao je za korzikanske novine.

ZA DLAKU IZBJEGLI KATASTROFU VIDEO Evo kako je prošle godine izbjegnuta tragedija u Karlovcu: 'Konobarica je zapalila šank...'
VIDEO Evo kako je prošle godine izbjegnuta tragedija u Karlovcu: 'Konobarica je zapalila šank...'

Ipak, potez koji je izazvao dodatne sumnje jest brzo brisanje profila kluba na Instagramu i Facebooku, i to dok su spasioci još izvlačili tijela iz ruševina. Par je ispitan u policiji, no tužiteljstvo je naglasilo da se zasad ne donose preuranjeni zaključci o njihovoj kaznenoj odgovornosti.

Dok istraga traje, a zajednica oplakuje tragično preminule, uglavnom mlade ljude, pitanja o sigurnosnim standardima i odgovornosti vlasnika postaju sve glasnija. Nekadašnji poslovni uspjeh bračnog para Moretti sada je zasjenjen tragedijom koja će zauvijek obilježiti Crans-Montanu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba
Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...
STIŽU POSKUPLJENJA

Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...

Banke ne smiju naplaćivati naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog i mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice,
Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'
ČOVJEK IZ ŽUTOG CADDYJA

Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Vozila sam sinove u bolnicu. Mlađem se stanje pogoršalo. Samo je jedan čovjek, u žutom Caddyju, stao. Nazvao je Hitnu i čekao s nama, rekla je majka Ivana Lacković koja je u potrazi za 'Čovjekom'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026