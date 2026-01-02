Od elitnog kluba do smrtonosne zamke: Tko su bogati vlasnici bara u kojem je umrlo 47 ljudi?

Uspješan i radišan bračni par, moćne figure švicarske ugostiteljske scene. Tako su donedavno opisivali Jacquesa i Jessicu Moretti. No, nakon stravičnog požara koji je na novogodišnju noć progutao njihov noćni klub 'Le Constellation' u skijalištu Crans-Montana i odnio najmanje 47 života, našli su se u središtu istrage koja otkriva niz alarmantnih propusta.

Od korzikanskih korijena do poslovnog carstva u Alpama

Jacques (49) i Jessica (40) Moretti, par porijeklom s Korzike, preselili su se u Švicarsku početkom 2000-ih. Zaljubili su se u mondeno skijalište Crans-Montana tijekom odmora 2011. godine i odlučili ondje izgraditi život. U lipnju 2015. preuzeli su napuštenu zgradu i, nakon višemjesečne obnove koju je Jacques velikim dijelom odradio sam, u prosincu otvorili bar 'Le Constellation'.

Elegantan prostor s terasom i podrumskim klubom brzo je postao jedno od najpopularnijih mjesta u gradu, poznato po 'svečanoj atmosferi' i međunarodnoj klijenteli. Uspjeh im je omogućio otvaranje još dva restorana, čime su stekli reputaciju energičnog i uspješnog para. Jessica Moretti, koja je prema podacima s društvenih mreža studirala i u Velikoj Britaniji, na Sveučilištu Glamorgan u Walesu, opisivana je kao vlasnica triju uspješnih biznisa.

Katastrofa koja se čekala?

I dok se obitelji žrtava suočavaju s neizrecivom tugom, istražitelji slažu mozaik koji upućuje na to da je tragedija bila samo pitanje vremena. U fokusu istrage je podrumski dio kluba, opisan kao smrtonosna zamka. Prema iskazima svjedoka, iz podruma je vodilo samo jedno relativno usko stubište, što je u trenutku izbijanja požara izazvalo stampedo i smrtonosni pritisak.

Plamen se, kako se sumnja, proširio u svega nekoliko sekundi zbog zapaljivog materijala na stropu, vjerojatno zvučne izolacije od poliuretanske pjene. Sve je navodno započelo kada su prskalice s boca šampanjca, dio uobičajene predstave za goste, zahvatile strop.

Korištenje pirotehnike bilo je tim problematičnije jer je općina Crans-Montana ranije uvela opću zabranu vatrometa zbog suše i 'iznimno visokog' rizika od požara. Pojavile su se i optužbe da je klub bio poznat po tome što je dopuštao ulaz mlađima od 18, čak i 13-godišnjacima, te da je sigurnosna ocjena lokala na nekim internetskim stranicama bila niskih 6,5 od deset.

Vlasnica ozlijeđena u klubu, par u šoku

U trenutku izbijanja vatre, Jessica Moretti bila je u klubu i zadobila je opekline ruke. Njezin suprug Jacques radio je u jednom od njihovih drugih restorana. Izvori bliski paru tvrde da su oboje 'u potpunom šoku' i da im je teško govoriti o tragediji, pogotovo jer su, kako se navodi, u požaru izgubili i neke od svojih zaposlenika. Jedan prijatelj para potvrdio je medijima da su živi, ali i da proživljavaju katastrofu.

​- Cijelu noć sam ih pokušavao dobiti. Oko pet ujutro javila mi se i rekla da su živi, ali da je to katastrofa - rekao je za korzikanske novine.

Ipak, potez koji je izazvao dodatne sumnje jest brzo brisanje profila kluba na Instagramu i Facebooku, i to dok su spasioci još izvlačili tijela iz ruševina. Par je ispitan u policiji, no tužiteljstvo je naglasilo da se zasad ne donose preuranjeni zaključci o njihovoj kaznenoj odgovornosti.

Dok istraga traje, a zajednica oplakuje tragično preminule, uglavnom mlade ljude, pitanja o sigurnosnim standardima i odgovornosti vlasnika postaju sve glasnija. Nekadašnji poslovni uspjeh bračnog para Moretti sada je zasjenjen tragedijom koja će zauvijek obilježiti Crans-Montanu.