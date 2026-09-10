Švicarska vlada želi ukinuti bračni status „razveden”, objavila je u četvrtak, podržavši inicijativu liberalne zastupnice Nadine Gobet.

Gobet, iz liberalne Slobodne demokratske stranke, prigovorila je činjenici da razvedene osobe moraju na formularima navoditi da su razvedene, čak i godinama kasnije.

Parlament sada mora odlučiti o tom pitanju i, bude li prihvaćeno, pokrenuti potrebne zakonske izmjene.

Gobet je tvrdila da je ta oznaka suvišna jer je razvod pravna stvar koja je okončana.

Zahtjev da se netko zauvijek izjašnjava kao „razveden” znači da se privatni događaj „administrativno ovjekovječuje”, rekla je.

Gobet je predložila da se razvedene osobe na službenim formularima vrate u kategoriju „samac”.