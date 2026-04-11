Svijet čeka odluku: JD Vance stigao u Pakistan na pregovore

Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u subotu u Pakistan gdje se trebaju održati pregovori između SAD-a i Irana kako bi se okončao rat na Bliskom istoku.

Potpredsjednika, koji vodi američku delegaciju, dočekao je u zračnoj bazi Nur Kan blizu Islamabada moćni čelnik pakistanske vojske Asim Munir. SAD i Iran trebaju održati pregovore u glavnom gradu Pakistana u subotu, nastojeći okončati svoj šestotjedni rat.

Teheran je uoči pregovora rekao da oni ne mogu početi bez obveza u vezi s Libanonom i sankcija.Američka delegacija, koju vodi Vance, uključuje i posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera.

Iransko izaslanstvo vode predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči koji su u pakistansku prijestolnicu stigli u petak.

Kalibaf je na društvenoj mreži X rekao da je Washington prethodno pristao deblokirati iransku imovinu i na prekid vatre u Libanonu. Naglasio je da pregovori neće započeti dok se ta obećanja ne ispune.

Izrael i SAD rekli su da operacije u Libanonu nisu dio prekida vatre između Irana i SAD-a, dok Teheran inzistira da jesu. Vance je uoči puta za Pakistan rekao da očekuje pozitivan ishod, ali i upozorio Iran da ne pokušava "izigrati" SAD.

Trump je najavio dvotjedni prekid vatre u utorak, koji je zaustavio američke i izraelske zračne udare na Iran. No nije okončao iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, koja je uzrokovala do sada najveći poremećaj globalne opskrbe energijom, niti je smirilo paralelni rat između Izraela i i Hezbolaha u Libanonu.