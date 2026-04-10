PREGOVORI S IRANOM

Trump: Otvorit ćemo Hormuz s Iranom ili bez. Brzo ćemo ga otvoriti na ovaj ili onaj način

Piše Filip Sulimanec,
Mislim da će to biti otvoreno prilično brzo, a ako ne bude, moći ćemo to riješiti na ovaj ili onaj način

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je uvjerenje da će Hormuški tjesnac uskoro ponovno biti otvoren za neometani pomorski promet.

„Otvorit ćemo tjesnac s njima ili bez njih, ali bit će otvoren”, rekao je Trump novinarima.

„Mislim da će to biti otvoreno prilično brzo, a ako ne bude, moći ćemo to riješiti na ovaj ili onaj način”, dodao je.

Sjedinjene Države tvrde da je tjesnac već bio otvoren u srijedu, negirajući izvješća da Iran zadržava velik dio prometa i naplaćuje prolaz. Tijekom protekla 24 sata Trump je, čini se, ipak priznao da Iran zapravo blokira brodove, objavivši niz poruka na platformi Truth Social u kojima prijeti Iranu.

Teheran je obećao nastaviti blokirati promet sve dok Izrael ne prestane napadati svog libanonskog saveznika Hezbollah, za kojeg Iran i pakistanski posrednici tvrde da je trebao biti uključen u primirje. SAD je naveo da je došlo do „legitimnog nesporazuma” oko tog pitanja, uz tvrdnju da nikada nije pristao uključiti Libanon u sporazum o primirju.

Na pitanje hoće li dopustiti Iranu da naplaćuje prolaz brodovima kroz Hormuški tjesnac, Trump je rekao da neće. „To su međunarodne vode.”

Potom je pojasnio da nije provjerio naplaćuje li Iran doista prolaz.

Upitan što očekuje od dogovora s Iranom uoči subotnjih pregovora, Trump je odgovorio: „Nema nuklearnog oružja.”

Što se tiče rezervnog plana u slučaju da Iran odbije ponovno otvoriti tjesnac, Trump je ustvrdio da mu nije potreban i dodao da je Iran već „vojno poražen”.

