Kronika oružanih sukoba koji su obilježili 2025. pokazuje da se globalne napetosti šire, a stabilnost međunarodnog poretka itekako slabi
GLOBALNI KAOS PLUS+
Svijet gori od ratova! Bojišta su od Azije do Afrike: 'Nije prošao niti jedan dan da nije bilo rata'
Granični sukob Tajlanda i Kambodže ponovno je eskalirao pretvarajući višedesetljetne napetosti zbog razgraničenja i drevnih hramova u najžešće okršaje u više od deset godina. U oružanim napadima i protunapadima poginulo je najmanje tridesetak ljudi, a više od 130.000 civila moralo je napustiti svoje domove. Granica je zatvorena, prekinute su trgovinske veze, a sela s obje strane pretvorena su u evakuacijske zone.
