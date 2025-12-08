Obavijesti

News

Komentari 2
GLOBALNI KAOS PLUS+

Svijet gori od ratova! Bojišta su od Azije do Afrike: 'Nije prošao niti jedan dan da nije bilo rata'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Svijet gori od ratova! Bojišta su od Azije do Afrike: 'Nije prošao niti jedan dan da nije bilo rata'
Foto: Reuters/24sata grafika

Kronika oružanih sukoba koji su obilježili 2025. pokazuje da se globalne napetosti šire, a stabilnost međunarodnog poretka itekako slabi

Granični sukob Tajlanda i Kambodže ponovno je eskalirao pretvarajući višedesetljetne napetosti zbog razgraničenja i drevnih hramova u najžešće okršaje u više od deset godina. U oružanim napadima i protunapadima poginulo je najmanje tridesetak ljudi, a više od 130.000 civila moralo je napustiti svoje domove. Granica je zatvorena, prekinute su trgovinske veze, a sela s obje strane pretvorena su u evakuacijske zone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Snijeg zatrpao Zagreb, sve je stalo! Pogledajte kako je to izgledalo na današnji dan 2012.
TRIDESETAK CENTIMETARA SNIJEGA

FOTO Snijeg zatrpao Zagreb, sve je stalo! Pogledajte kako je to izgledalo na današnji dan 2012.

Veliki snijeg pogodio je Hrvatsku 2012. godine. Snježna mećava u nekim je dijelovima donijela do 38 cm snijega. Uzrokovala je lomove grana i stvarala probleme u prometu.
Thompson u Varaždinu izveo 'Čavoglave' uz povik 'za dom'. Publika odgovorila 'spremni'...
NE ODUSTAJE OD POKLIČA

Thompson u Varaždinu izveo 'Čavoglave' uz povik 'za dom'. Publika odgovorila 'spremni'...

Thompson je trenutačno na dvoranskoj turneji, nastupio je u Osijeku, u Varaždinu ga čeka još jedan nastup u ponedjeljak, zatim ima dva koncerta u Zadru, te za kraj, 27. prosinca, u Areni Zagreb.
Drama na Adventu u Varaždinu! 'Kotač je zapeo kad smo bili na vrhu. Ručno su nas vraćali...'
TRAUMATIČNA VOŽNJA

Drama na Adventu u Varaždinu! 'Kotač je zapeo kad smo bili na vrhu. Ručno su nas vraćali...'

Tijekom potpuno uobičajenog rada u jednu je gondolu ušao maksimalan broj posjetitelja, no s ukupnom težinom koja je bila veća od dopuštene - objašnjavaju vlasnici panoramskog kotača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025