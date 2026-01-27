Trumpov čovjek za migrante odlazi nakon ubojstva na ulici: U zamjenu stiže 'car za granice'

Šef Granične patrole Gregory Bovino, odgovoran za operacije protiv imigracije, i nekoliko njegovih agenata napustit će Minneapolis nakon smrti medicinskog tehničara Alexa Prettija u subotu, izvijestio je BBC.

Odluka dolazi nakon snažnog negativnog odjeka u javnosti zbog načina na koji su visoki savezni dužnosnici, uključujući Bovina i ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, reagirali na pucnjavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Walz poziva Trumpa da povuče ICE

Neposredno nakon pucnjave, Bovino je ustvrdio kako se činilo da je Pretti želio "masakrirati policajce", a njegovi su agenti brzo objavili fotografiju Prettijevog pištolja, sugerirajući da je to opravdalo upotrebu smrtonosne sile. U međuvremenu, "car za granice" Trumpove administracije, Tom Homan, otputovat će u grad kako bi preuzeo vodstvo nad imigracijskim operacijama i sastao se s lokalnim vlastima.

Unatoč najavi odlaska iz grada, zamjenica ministrice domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin objavila je na društvenim mrežama u ponedjeljak navečer kako Gregory Bovino nije razriješen dužnosti te da je on "ključan dio" tima Donalda Trumpa.

Alex Pretti ubijen je tijekom sukoba s agentima Službe za imigraciju i carinu (Ice) u Minneapolisu, samo dva tjedna nakon smrti još jedne američke državljanke, također tijekom operacije u regiji. Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da su agenti pucali u samoobrani nakon što se Pretti, za kojeg kažu da je bio naoružan pištoljem, opirao pokušajima da ga razoružaju.

Foto: Evelyn Hockstein

Ministrica Kristi Noem nazvala je Prettija "domaćim teroristom".

​- Došao je naoružan kako bi spriječio policijsku operaciju - izjavila je Noem.

Prema njezinim riječima, Pretti je prišao agentima Granične patrole s "poluautomatskim pištoljem kalibra devet milimetara" i "nasilno je reagirao" kada su ga agenti pokušali razoružati. Jedan od agenata tada je ispalio "obrambene hice" jer se bojao za svoj život i živote svojih kolega, tvrdi Noem.

Sumnje u službenu verziju događaja

Brojni svjedoci i dužnosnici, kao i Prettijeva obitelj, osporili su službenu verziju događaja. BBC Verify, servis za provjeru činjenica, analizirao je sedam videozapisa trenutka u kojem agenti obaraju Alexa Prettija na tlo i utvrdio je da on, prema tim snimkama, nije držao oružje u rukama.

Pretti je imao 37 godina i radio je kao medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege u bolnici Minneapolis Veterans Affairs, priopćila je njegova obitelj. Članovi obitelji rekli su novinskoj agenciji Associated Press da je bio uznemiren zbog represije predsjednika Donalda Trumpa nad imigracijom u gradu.

Bovinov odlazak događa se u trenutku kada je Bijela kuća promijenila pristup posljedicama Prettijeve smrti, koja je izazvala kritike ne samo od strane političkih protivnika, već i od pripadnika snaga sigurnosti te članova njegove vlastite stranke. Predsjednik Donald Trump zauzeo je oprezniji stav. U objavama na društvenim mrežama i u jednom intervjuu, odbio je napasti Prettija te se suzdržao od podrške djelovanju uključenih agenata.

Foto: reddit/X

U poruci objavljenoj na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social, opisao je smrt kao "tragičnu" i za nju okrivio "kaos koji su izazvali demokrati", poruku koju je podržao i potpredsjednik JD Vance. Trump je u ponedjeljak ujutro najavio odluku o slanju "cara za granice" Toma Homana u Minnesotu da preuzme vodstvo nad snagama sigurnosti u toj državi.

Tko je Greg Bovino?

Gregory Bovino javno je lice kampanje Trumpove administracije za uhićenje i deportaciju tisuća imigranata bez dokumenata iz Sjedinjenih Država, te jedan od rijetkih agenata koji se pred kamerama pojavljuje bez maske. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem dala mu je nadimak "vrhovni zapovjednik" Granične patrole, a Bovino je postao poznat vodeći imigracijske operacije u Los Angelesu prošlog lipnja.

Također je vodio kontroverznu operaciju Midway Blitz u Chicagu u rujnu, kao i druge sporne akcije u Charlotteu i New Orleansu. Od početka godine viđen je kako obilazi metropolitansko područje koje obuhvaća Minneapolis i susjedni St. Paul, gdje je Trump, suočen s odbijanjem lokalnih i državnih vlasti da prihvate stotine agenata Icea, zaprijetio pozivanjem na Zakon o pobuni.

Prošlog tjedna, Bovino je svom imidžu dodao dugi kaput u vojnom stilu sa širokim reverima te oznakama na rukavima i ramenima, što je izazvalo val ogorčenja na društvenim mrežama. No, kritičari ga ne krive samo za njegov odabir odjeće i frizuru koja podsjeća na nacističke časnike, već i za brutalne taktike Icea tijekom racija i protiv onih koji prosvjeduju protiv njih.

Foto: profimedia

Tijekom operacija u Los Angelesu, podijelio je promotivni video koji prikazuje jedinice kako provode akcije uz pratnju heavy metal glazbe.

​- Činimo Los Angeles sigurnijim mjestom jer nemamo političare koji bi se za to pobrinuli - čuje se kako govori u drugom videu objavljenom na društvenim mrežama.

U Chicagu je vodio jednomjesečnu operaciju koja je rezultirala s više od tri tisuće i dvjesto uhićenja. Savezni agenti pod njegovim zapovjedništvom patrolirali su pretežno hispanskim četvrtima, čitavim predgrađima i prometnim čvorištima, gdje su snimljeni kako razbijaju prozore automobila i rastjeruju prosvjednike suzavcem. Bovino je javno slavio rezultate operacije i branio taktike svojih podređenih kao "uzorne", suočen s kritikama da takve akcije krše sudske naloge o uporabi sile.