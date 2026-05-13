A što tek reći na profite koje su ovih tjedana ostvarili trgovci naftom koji su, očito posjedujući insajderske informacije, kupovali i prodavali “crno zlato” u skladu s ritmom Trumpovih mahnitanja prema Iranu?
KOMENTAR BORISA RAŠETE PLUS+
Svijet je postao poprište gole borbe za moć i resurse
Čitanje članka: < 1 min
Procjenjuje se da se obitelj Trump u ovome mandatu obogatila za neke 4 milijarde dolara. Na kriptovalutama zaradili su 1,8 milijardi. Novi ugovori za luksuzne nekretnine u Omanu i Saudijskoj Arabiji vrijede oko 400 milijuna. Trumpovi grade hotel čak i u Hanoju, u Vijetnamu, odakle su sedamdesetih njihovi saveznici pokušavali pobjeći hvatajući se za kotače helikoptera. Trumpova mreža Through Social procjenjuje se na dvije milijarde dolara. Samo na Biblijama s natpisom “God Bless the USA”, satovima i gitarama obitelj je uprihodovala tri milijuna. Eric Trump s 50 milijuna dolara došao na 400 milijuna, a Donald Jr. na oko 300 milijuna dolara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+