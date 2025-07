Svijetleći križ, isukani mačevi, ZDS i Thompsonova poruka mladima da 'preuzmu Hrvatsku'

Ako je bilo tko vjerovao da će koncert Marka Perkovića Thompsona biti običan glazbeni događaj, ako je bilo onih koji su relativizirali i marginalizirali ustaška obilježja, prešućivali poruke i pjesme na putu do Hipodroma, govorili o sporednim incidentima i problematičnoj manjini, sve to je palo u vodu čim je pjevač izašao pred publiku i rekao: "Želim poručiti cijeloj Europi da se vrati svojoj tradiciji, svojim kršćanskim korijenima. Samo tako Hrvatska može biti ponovno snažna".

A onda je pod bijelim križem, krunicom i Majkom Božjom sklepanima od svijetlećih dronova iznad pompoznih ekrana Thompson povikao "Za dom", a masa od pola milijuna fanova odvratila "Spremni!".

Bio je to kleronacionalistički miting, vjersko-politički skup, okupljanje ljudi koje ne povezuju ljubav prema glazbi, akordi i tonovi, već mačevi i križevi, šahovnica s prvim bijelim poljem, crne majice s HOS-ovim obilježjima, porukama o Bleiburgu i Oluji, crne beretke i militantna odjeća, krvi i tlo, Bog i domovina.

Desničarski udar

Thompson je samo glazbena podloga desničarsko-klerikalnog udara koji je jučer odjeknuo pustim Zagrebom, čitavom Hrvatskom, a nažalost i šire od toga.

Za one koji se hvale da na koncertu nije bilo incidenata, treba znati da je čitav ovaj skup bio jedan kolosalni incident.

Od samih priprema kad je Thompson sa svojim menadžmentom naprosto uzurpirao Hipodrom, doveo zagrebačku vlast i državne institucije pred svršen čin i tjednima blokirao Zagreb, preko ustaškog orgijanja pustim centrom grada večer uoči koncerta, do marširanja tisuća mladih ljudi u crnim majicama ispražnjenim ulicama i mostovima do uzavrelog Hipodroma, do bijelog križa, podignutog mača, ustaškog pozdrava.

Uz klečavce koji su se na Trgu bana Jelačića prve subote u mjesecu molili da ne bude kiše.

Bila je to manifestacija sile, demonstracija moći, poruka politici, javnosti, čitavom društvu.

Hrvatska u pravim rukama

A sve to zaokružila je završna poruka Marka Perkovića Thompsona mladim fanovima: "Hrvatska je sada u pravim rukama. Ali nastavite biti budni, morate biti. Preuzmite Hrvatsku potpuno, napravite od nje ponosnu i lijepu kao u snovima".

Pa ipak, nečiji snovi mogli bi biti tuđe noćne more.

Jer, što znače Thompsonove poruke o kršćanskoj Europi, kršćanskim vrijednostima, kršćanskim korijenima?

To je otpor liberalnoj demokraciji, otvorenosti i uključivosti, otpor manjinama, pogotovo seksualnim, odnos prema migracijama i nekršćanskim migrantima, kao i prema globalizaciji, vraćanje žena u okvire kršćanskih dogmi, borba protiv svih onih koje klerikalna desnica voli nazivati "komunistima", a gabariti za takvo etiketiranje dovoljno su rastezljivi da uključuju sve one koji se zalažu za druge, drugačije ili makar ustavne vrijednosti.

Crkva i Plenković

A ta kršćanske vrijednosti na Hipodromu uključivale su križeve i mačeve, ustaške povike, ustašku nostalgiju, normaliziranje ustaštva.

I sve to uz sponzorstvo Katoličke crkve i pokroviteljstvo Andreja Plenkovića i njegove vladajuće koalicije. I uz zatvorski broj terorista Zvonka Bušića na Thompsonovim prsima.

Ali opet, ni pored tolikih kršćanskih simbola, lebdećih krunica i križeva, nije se moglo čuti mnogo kršćanskih poruka o toleranciji, oprostu, ljubavi prema drugima, zajedništvu svih ljudi.

Ne, ove poruke sazdane su na isključivosti, na nacionalizmu, na uspomeni na zločine i zločince, na prijetnji drugima i drugačijima, na otporu svemu što onome što se ne uklapa u zamišljeni koncept kršćanske Europe na tragu politike Viktor Orbana, poljskih klerofašista, europskih krajnjih desničara, Trumpove religijske sekte, pa i Vladimira Putina samo samoproglašenog zaštitnika europskog kršćanstva.

"Preuzmite Hrvatsku potpuno"

Prije sedam godina Thompsonu je u Zagrebu isključen mikrofon na dočeku nogometaša, a njegov neplanirani upad Plenkovićevi ljudi proglasili su pokušajem državnog udara na njegovu vladu. Sada je Thompson, sa svojim pokroviteljima, dobio megafon i otvorene ruke da se radi što hoće i ponaša se kako hoće.

Poruka "Nastavite biti budni, morate biti" apel je na akciju kojima će se suzbijati sve pojave za koje kleronacionalisti smatraju da štete ispunjenju njihovih ciljeva. A Thompsonov zavjet "Preuzmite Hrvatsku potpuno" ima zadah puzajućeg državnog udara.

To je posljedica 30 godina vjeronauka u školama, revizije povijesti, relativiziranja zločina u ime hrvatstva, proglašavanja ratnih zločinaca u oba rata herojima i najvećim Hrvatima, političkog oportunizma, kukavičluka i konformizma.

Šutnja ljevice

Na koncert je došao predsjednik Hrvatskog sabora, a večer prije i predsjednik Vlade došao je po autogram i fotografiju za album. S Pantovčaka se nije čula nijedna riječ komentara ili osude zbog ustaškog orgijanja. Lijeva oporba zanijemila je od straha, terorizirana masama mladih desničara. Ovoga puta kao da su njima ugašeni mikrofoni.

A gerila plakati o antifašizmu (malim slovima) kao "najvećem konceptu na svijetu" još više su potencirali taj muk i izostanak otpora Thompsonu i njegovoj armiji.

Zaključno, Thompson je ostavio mladima u amanet svoju viziju Hrvatske, one u kojoj se slikao s Pavelićem i Francetićem i dizao ruku na fašistički pozdrav, slavio rasnu čistoću "gena kamenih", a ti mladi u masi traže sigurnost i iz kolektiva crpe svoj identitet i snagu, vjerujući da ih križevi, mačevi, krunice i ustaše čine najvećim i najčišćim Hrvatima.

Početak kraja?

Na mladima okupljenima pod svijetlećim križevima (pod sponzorstvom Katoličke crkve), ujedinjenima u pozdravu "Za dom spremni" (s dvostrukim Plenkovićevim konotacijama) i šahovnici s prvim bijelim poljem (uz amen HAZU-a) ovaj svijet ostaje.

"Kad vas mlade vidim, tu mladu snagu, ponosan sam", zaključio je Thompson na kraju mitinga.

Čini se da je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, znao o čemu govori kad je izjavio kako ne bi bilo higijenski da se pojavi na koncertu.

Tek će se vidjeti je li ovaj Thompsonov skup početak kraja ili kraj početka kleronacionalističkog udara na Hrvatsku.