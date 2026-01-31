Svinjarija: Bolnica u Karlovcu nema magnet, ali ga ima privatnik u zgradi te iste bolnice

Ovako je tekao razgovor:

- Dobar dan, trebam se naručiti na magnetsku rezonanciju kod vas. Što je potrebno - pita pacijent u Općoj bolnici Karlovac.

- Mi vam, znate, nemamo uređaj za magnetsku rezonanciju, pa ćete pretragu obaviti kod privatnika, tu kod nas unutar bolnice, odgovara pacijentu ljubazna djelatnica bolnice.

Državna bolnica u gradu od gotovo 50.000 stanovnika, u županiji od 112.000 stanovnika, nema MR uređaj, pa pacijente šalje privatniku, privatnoj poliklinici smještenoj unutar kompleksa bolnice? Da.

Karlovčani, ali i svi drugi koji gravitiraju njihovoj bolnici, umjesto u bolnici, MR mogu na uputnicu obaviti u Poliklinici Vura za radiologiju, radioterapiju i onkologiju, neurologiju i neurokirurgiju.

“Radiološka djelatnost (MR) obavlja se u našim prostorijama u sklopu Opće bolnice Karlovac (nalazimo se desno od ‘hitnog ulaza’)”, piše na stranicama Vure. Piše i da MR snimanja obavljaju i na “crvenu uputnicu” te da je lista čekanja kod njih “neusporedivo kraća nego u Zagrebu”.

Karlovac: Izjava za medije o stanju nastradalih na autocesti A1 | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ravnateljica poliklinike je dr. Ankica Radić-Vukić, spec. radiolog, koja je ujedno većinski vlasnik. Njezin suprug, prof. dr. sc. Miroslav Vukić, spec. neurokirurg, član je uprave i predsjednik.

Vukić je pročelnik Zavoda za spinalnu neurokirurgiju i traumatologiju na Rebru, slovi za vodećeg spinalnoga kirurga u Hrvatskoj. Prije šest godina Kolinda Grabar Kitarović javno mu je zahvaljivala nakon operacije na Rebru. “Ponajprije hvala cijelom medicinskom timu na čelu s prof. dr. sc. Miroslavom Vukićem i osoblju Neurokirurgije KBC Rebro na njihovoj skrbi...”, pisala je Grabar Kitarović nakon operacije stenoze spinalnoga kanala vratne kralježnice. Kako se požalila, prije operacije već joj je bilo teško i potpisati se, zakopčati gumbe, prinijeti žlicu ustima...

Prema odgovoru Ministarstva zdravstva, jedinog aktera ove priče koji nam je do trenutka pisanja ovog teksta odgovorio na upit, Poliklinici Vura u 2024. godini za magnetske rezonancije pacijenata koji tu pretragu ne mogu obaviti u karlovačkoj bolnici, isplaćeno je ukupno 454.186 eura, a u 2025. godini 381.538 eura. Prema dostavljenim podacima HZZO-a, kažu, u 2024. obavili su ukupno 4086 postupaka MR-a, a lani 3394. Ukupno su Vuri, dakle, u dvije godine platili 835.724 eura. Novi MR uređaj, najavljen za karlovačku bolnicu prije gotovo tri godine, košta 1,47 milijuna eura.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Još je u travnju 2023., dakle prije gotovo tri godine, Vlada RH osigurala dva milijuna eura za nabavu novog CT-a i uređaja za magnetsku rezonanciju karlovačkoj bolnici. Gdje je zapelo? Kako je tad objavljeno, Ministarstvo zdravstva financirat će nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju u iznosu od 1,475.000 eura i CT uređaja 128 slojeva u iznosu od 593.750 eura, odnosno ukupno 2,068.750 eura. Vijest je bolnici stigla baš na Dan Karlovačke županije, prigodno. Ministarstvo im je poručilo kako “podupiru unaprjeđenje zdravstvene zaštite, podizanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga stanovnicima Karlovačke županije, i to upravo kroz realizaciju nabave uređaja u svrhu obavljanja djelatnosti radiologije u Općoj bolnici Karlovac”.

Skoro tri godine kasnije, MR-a u bolnici još nema, a pacijente šalju u privatnu polikliniku.

Poliklinika Vura, kažu poslovni podaci, u 2024. je imala prihod od 858.580 eura, odnosno bruto dobit od 444.270. Država im je, prema podacima ministarstva, odnosno HZZO-a, isplatila malo više od toga za magnetske rezonancije - oko 454.000 eura, a u 2025. godini 381.500 eura.

U godini prije, 2023., ukupan godišnji prihod poliklinike bio je 741.300 eura, a u 2022. godini 650.000. Imaju tri zaposlenika.

Kako je moguće da karlovačka bolnica, kojoj gravitira toliko pacijenata, nema mogućnost MR pretrage i zašto, pitali smo karlovačku bolnicu i ministarstvo. Zbog čega pacijente upućuju u Polikliniku Vura, i što se događa kad osoblje privatne poliklinike s troje zaposlenih ode na godišnji odmor, odnosno gdje se obavljaju hitna snimanja noću, vikendom, na praznike i blagdane - pitali smo ravnateljstvo karlovačke bolnice. Ništa nisu odgovorili, oglušili su se čak i na ponovljeni upit nakon pet dana.

Na covid odjelu u Općoj bolnici Karlovac trenutno se liječi 50-tak covid pozitivnih osoba | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ministarstvo odgovara vrlo šturo: “U pogledu razvoja dijagnostičkih kapaciteta Opće bolnice Karlovac, Ministarstvo zdravstva provodi aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture. Sukladno navedenom, započet je postupak nabave MR uređaja, koji se trenutačno nalazi u žalbenom postupku”. I to je to.

U veljači prošle godine Ministarstvo zdravstva poništilo je javnu nabavu dva uređaja za magnetnu rezonanciju, namijenjenih općim bolnicama u Dubrovniku i Karlovcu, zato što je tri mjeseca od raspisivanja utvrđen “povećan broj zaprimljenih zahtjeva za MR uređajima i drugih zdravstvenih ustanova nakon izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti u vlasništvu RH”. Drugim riječima, država, pod čiju su pasku sve bolnice stavljene još početkom 2024. godine, zapravo nije znala koliko joj MR uređaja treba. Trebalo je provesti analizu, što je nabavu stavilo na čekanje, a dobra vijest u obrazloženju poništenja bila je da bi se novi postupak trebao provesti najkasnije tijekom drugoga kvartala 2025. Koliko se može iščitati iz odgovora ministarstva Expressu, postupak nabave MR uređaja trenutačno je u žalbenom postupku.

Osim Karlovčana, bolnici u gradu gravitira i dio stanovnika susjednih županija: Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske te Primorsko-goranske i Zagrebačke županije. Prema podacima za 2023., bolnica je u stacionarnom dijelu liječila oko 12.300 pacijenata te u svojim poliklinikama obavila 490.000 pregleda. Otad još nisu nabavili MR, za koji je osiguran novac. Kako je prije dvije godine kazala ravnateljica bolnice, dr. Ivana Kovačić, u kadrovskom im je smislu “najveći problem odlazak četiri radiologa”, a tad je najavila da će “završiti započeto, da konačno u ustanovu dođe MR uređaj te novi MSCT, što se nadamo da će se ostvariti do ljetnih mjeseci 2024.”

Foto: EXPRESS