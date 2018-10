Svjedočanstva eskort dama: Za vikend zaradimo do 3.500 eura

Tjednik Nacional u utorak je u novom broju objavio veliki tekst i dokumente kojima se tereti Milijana Brkića za odavanje policijske tajne i ometanje istrage u danas već skoro zaboravljenoj aferi razbijanja lanca elitne prostitucije u Zagrebu 2011. godine.

Glavni osumnjičenici bili su tada 61-godišnji maser Nebojša Perunović zvani Pančo i tada 24-godišnja Sara Sikirić. On je imao salon za masažu u Domu sportova i brojne poznate klijente, pa je s vremenom napravio i mrežu mladih djevojaka koje su na brzinu željele steći slavu i novac. Uz pomoć Sare Sikirić koja je sve to operativno organizirala, stvorili su unosan biznis u kojem su s jedne strane bili poznati liječnici, profesori, sportaši, političari, biznismeni i druge moćne i utjecajne ličnosti, a s druge djevojke željne lagodnog života.

Foto: Antonio Bronic/HaloPix/PIXSELL Privođenje Nebojše Perunovića 2011. godine

Sve je počelo 2011.

Sve je počelo u jednoj zagrebačkoj konobi u lipnju 2011. godine, na nekoj zabavi. Navodno je tijekom večeri dobila diskretnu poruku od NS-a da napusti konobu. Desetak dana kasnije od njega je dobila poruku:"Pazi se, smiri malo, promijeni broj!"

Sikirić se kasnije našla s NS-om na parkiralištu Hipodroma i u njegovom autu od njega je saznala da je pod prismotrom i da ju policija prati i sluša. Na pitanje kako to zna, NS joj je rekao da je u konobi te večeri bila osoba koja radi u policiji i da ga je upravo ta osoba pitala što te dvije djevojke - Sara i njezina kolegica M - rade u konobi?

Pitala je za konkretno ime te osobe, na što joj je NS rekao da je riječ o Milijanu Brkiću. Budući da nije znala o kome je riječ, zapisala je njegovo ime, te kasnije na internetu pronašla i njegovu fotografiju koju je spremila u mobitel i pokušala se prisjetiti je li te večeri tog čovjeka vidjela u konobi. Taj Sarin mobitel 14. srpnja 2011. godine izuzeli su policijski službenici uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

Iako je trebalo provesti istragu protiv Milijana Brkića, cijeli slučaj je zataškan, a kako piše 'Nacional', navodno mu je u tome pomogao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Tomislav Karamarko, kojem je godinu dana kasnije Brkić pomogao u kampanji da postane predsjednik HDZ-a.

'Za vikend bi zaradila do 3.500 eura'

Tih dana 2011. godine tjednik Express je objavio veliku priču s djevojkama koje su radile u lancu i koje su znale kako stvari funkcioniraju 'iznutra'.

"Za vikend sam mogla zaraditi i 3500 eura! Prilazili su mi razni muškarci s kojekakvim nemoralnim ponudama. Za druženje koje je uključivalo i perverzije bili su voljni platiti i 200 eura po satu. Bila sam zgrožena shvativši da sve te cure, koje se predstavljaju kao hostese, tako godinama žive i zarađuju. Sve su one bile elitne prostitutke. Za pratnju bogatim tajkunima na dan se može zaraditi i 1000 eura. Jasno, u cijenu je uključen i seks. Nema jedinstvenih cijena, uglavnom sve ovisi o željama klijenata i dubini džepa. Seks za jednu noć u luksuznom hotelu košta 1000 eura i to traže samo oni najdubljeg džepa. Dodatne usluge, oralni seks na primjer, moraju doplatiti još 150 eura. Djevojke se rado upuštaju u to, zarada je brza, nema predigre niti zavođenja... Tako o svijetu prostitucije detaljno priča 22-godišnja hostesa razvikanog kluba na obali. Prava ljepotica zamamnih oblina svojom pričom nas je uvela u paralelni svijet hrvatskog showbusinessa, na estradnu scenu kojom caruje prostitucija, kokain i alkohol. Premda je po cijenama to doista elitna prostitucija, u tom svijetu ima i seksa u prljavim zahodima, na parkiralištima klubova...

Akcija je pripremana mjesecima

Akcija razotkrivanja lanca prostitucije tajno je pripremana više mjeseci. Navodno je uslijedila nakon što je dobro poznati zagrebački poduzetnik Centru za socijalnu skrb i Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta poslao dopis u kojem piše kako sumnja da je njegova bivša supruga upala u lanac organizirane prostitucije i droge.

Nakon višemjesečne tajne istrage, prisluškivanja i praćenja policija je 2011. godine uhitila Nebojšu Perunovića Panča, Mariku Tomljanović Kiprijanovski i Saru Sikirić.

No, iako se istraga trebala širiti i iako se očekivalo da dođe do novih i medijski atraktivnih uhićenja slavnih osoba iz lanca prostitucije, to se nije dogodilo.

