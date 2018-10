Ostojić: Brkićevi ljudi prozivaju mene? Oni ne razumiju zakon!

Radi se o policijsko-državnoodvjetničkoj stvari iz vremena prije nego sam ja postao ministar. Kako sam ja uporno branio zakonsku odredbu da se ministar ne smije miješati u policijske izvide i državnoodvjetničke odluke, onda to ne mogu ni komentirati. To nije moj posao. Razlika je da ljudi Milijana Brkića to ne znaju i ne mogu razumjeti da se mora postupati po zakonu, poručio nam je bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

Nakon što je Nacional objavio policijska izvješća iz 2011. u kojima načelnik PNUSKOK-a iz Rijeke izravno tvrdi da je Milijan Brkić odavao informacije organizatorima prostitucije, Brkićevi ljudi su nam rekli da je to sve laž.

Brkić je tada bio zamjenik Glavnog ravnatelja policije, a ministar Tomislav Karamarko. Brkić je navodno bio iznenađen ovom objavom i komentirao je da ni "Tito nije dobio 17 stranica u novinama kada je umro". Međutim, izvori bliski njemu nisu ulazili u to zašto je onda načelnik Božo Barbarić potpisao takvo izvješće i poslao načelniku kriminalističke policije Vitomiru Bijeliću.

No, upravo zato što je cijela afera završila bez odjeka, Brkićevim ljudima je krunski dokaz da on nije odavao tajne istrage, niti je cijeli slučaj zataškao Tomislav Karamarko koji je tad bio ministar.

- Zašto DORH nije ništa pokrenuo još 2012. godine ako je to istina? I drug Ostojić bi sigurno procesuirao ovu priču protiv Brkića da je bilo išta od toga - rekla nam je osoba bliska Brkiću.

Brkić se još neće očitovati o ovoj aferi koja za njega dolazi u veoma nezgodnom trenutku i koja bi mu mogla prekinuti političku karijeru.

Podsjetimo, prošli tjedan je uhićen Brkićev kum Blaž Curić pod sumnjom da je pokušao dojavom Franji Vargi razbiti tajnu istragu. Brkić još nije ispitan u USKOK-u na to okolnost, a bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić nam je jučer rekao da mu je nevjerojatno da svoje izjave istražiteljima još nisu dali niti Brkić niti Karamarko.

- To je dokaz bolesnog sustava - poručio je Orepić za 24sata.