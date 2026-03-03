Svjedočenje Clintonovih o Epsteinu, Hillary pobjesnila: 'Dosta je, za Boga miloga!'

Nakon višemjesečnog političkog pritiska i medijskih nagađanja, bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga, bivša državna tajnica Hillary Clinton, svjedočili su pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma o svojim vezama s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. U višesatnim iskazima danim iza zatvorenih vrata krajem veljače 2026. godine, čije je snimke odbor naknadno objavio, par Clinton je odlučno negirao bilo kakvo saznanje o Epsteinovim kriminalnim aktivnostima, unatoč priznatom poznanstvu i povremenim kontaktima.

Iako ni Bill ni Hillary Clinton nikada nisu optuženi za nedjela od strane Epsteinovih žrtava, njihova dugogodišnja povezanost s financijerom i njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell bila je predmetom intenzivnog interesa javnosti i republikanskih zastupnika, što je kulminiralo saslušanjem na koje su pristali tek pod prijetnjom optužbe za nepoštovanje Kongresa.

Letovi, masaža i razgovor s Trumpom

U svom svjedočenju, Bill Clinton je ponovio svoju raniju tvrdnju da je prekinuo sve kontakte s Epsteinom godinama prije nego što su njegovi zločini postali javno poznati.

Priznao je da je početkom 2000-ih u nekoliko navrata letio Epsteinovim privatnim zrakoplovom, poznatim kao "Lolita Express", ali je naglasio da se radilo isključivo o humanitarnim putovanjima u Afriku i Aziju u sklopu rada Clintonove zaklade.

‌- Nisam vidio ništa i nisam učinio ništa pogrešno - rekao je Clinton odboru, dodajući da mu ništa što je vidio u Epsteinovom društvu nije dalo naslutiti da je on trgovac ženama.

Bivši predsjednik je kategorički zanijekao da je ikada posjetio Epsteinov zloglasni privatni otok Little Saint James, unatoč tvrdnjama jedne od žrtava, Virginije Giuffre. Suočen s fotografijama objavljenim u sklopu "Epsteinovih dosjea", koje ga prikazuju kako prima masažu vrata od jedne žene na aerodromu, Clinton je objasnio da mu se ukočio vrat te da je žena ponudila pomoć.

Za drugu fotografiju, na kojoj je u jacuzziju s nepoznatom osobom čije je lice redigirano, rekao je da je snimljena u Bruneju i da se ne sjeća tko je druga osoba. Zanimljiv detalj iz svjedočenja bio je Clintonov opis razgovora s Donaldom Trumpom o Epsteinu, koji se odvio na Trumpovom golf terenu. Prema Clintonovim riječima, Trump je znao da je on letio Epsteinovim avionom i rekao mu je: "Imali smo sjajne trenutke tijekom godina. Ali posvađali smo se. Sve zbog posla s nekretninama."

Dramatično saslušanje Hillary Clinton

Svjedočenje Hillary Clinton, održano dan ranije, obilježio je dramatičan trenutak kada je umalo napustila saslušanje. Naime, republikanska zastupnica Lauren Boebert je, protivno pravilima, fotografirala bivšu državnu tajnicu tijekom tajnog iskaza i podijelila fotografiju na društvenim mrežama.

Kada ju je njezin odvjetnik obavijestio o curenju informacije, vidno uzrujana Clinton je udarila šakom o stol.

‌- Gotova sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam gotova. Možete me držati u nepoštovanju suda od sada do sudnjeg dana - rekla je ustajući sa stolice, nakon čega je proglašena stanka.

Hillary Clinton je izjavila da se uopće ne sjeća da je ikada upoznala Epsteina, a Ghislaine Maxwell opisala je kao poznanicu s kojom se susretala na događanjima vezanim uz Clintonovu zakladu. Tijekom ispitivanja, suočila se i s bizarnim pitanjima zastupnika o teoriji zavjere "Pizzagate" i NLO-ima, što je ocijenila kao pokušaj republikanaca da stvore "teatar" i skrenu pažnju s Trumpovih veza s Epsteinom. Cijelu istragu nazvala je "stranački motiviranom".

Oba supružnika Clinton osvrnula su se i na osuđenu Epsteinovu suradnicu Ghislaine Maxwell. Dok ju je Hillary opisala kao površnu poznanicu, Bill je priznao da je s njom bio "prijateljski nastrojen".

‌- Bilo mi je jako teško kad je sve izašlo na vidjelo. Bilo je grozno to što je učinila i trebala bi biti kažnjena - izjavio je Bill Clinton.

Ranije objavljeni dokumenti potvrdili su da je Maxwell prisustvovala vjenčanju njihove kćeri Chelsea 2010. godine, kao i konferencijama Clintonove globalne inicijative. Otpečaćeni sudski spisi otkrili su i izjavu jedne žrtve, Johanne Sjoberg, koja je tvrdila da je Epstein jednom prilikom komentirao kako Bill Clinton "voli mlade djevojke", što je Clintonov tim demantirao.

Početkom 2026. godine otkriveno je i da je FBI ranije tajno istraživao navode protiv Clintona povezane s Epsteinom, no te su optužbe opisane kao "neprovjerene" i "nevjerodostojne".

