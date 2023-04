Svjedoci nesreće u šoku: 'On je projurio, a onda je nastao muk. Čekali smo da krene u rikverc...'

Stajali smo 80-ak metara od mjesta sudara. Vozač je projurio, usporio u zavoju pa opet dao gas, ali odjednom smo shvatili da se više ne čuje buka motora. No sve je nekako izgledalo normalno, iz daljine se vidjelo da je izletio sa staze, ali kako da kažem, ništa spektakularno, rekao nam je mještanin Lobora i očevidac nesreće u četvrtak u kojoj je poginula relijaška zvijezda Craig Breen.

Svi smo očekivali da će krenuti u rikverc i vratiti se na stazu, no ništa se nije zbivalo. Tad je počeo žamor i nastala je gužva, neki su trčali prema autu. Bilo je puno djece, pa nam nisu dali prići bliže. Ubrzo su nas poslali doma. Sve se odvilo vrlo brzo. Nakon nesreće Hitna pomoć, policija i vatrogasci stigli su u samo nekoliko minuta. Strašna tragedija, kaže nam očevidac.

Tijekom testiranja na stazi u Golubovcu kraj Lobora Breen je izletio sa staze, udario u drvenu ogradu i na mjestu poginuo. Njegov suvozač James Fulton, također Irac, prošao je bez ozljeda.

'Čovjek jednostavno nije imao sreće'

- Siguran sam da nije bilo propusta, čovjek jednostavno nije imao sreće, da tako kažem. Jedan na milijun, valjda - dodaje naš sugovornik. Nedavno je gledao drugu utrku na kojoj je vozač relija izletio sa staze. Kako kaže, izgledalo je prestrašno, a na kraju je vozač prošao bez ikakvih ozljeda.

U petak, dan nakon nesreće, na mjestu izlijetanja vozila uz ogradu su ljudi postavili nekoliko lampiona. Na mjestu nesreće vidljivi su bili tragovi kočenja, razrovana zemlja i odvojeni stupovi dijela ograde, koja je uništena. Policija se u petak priopćenjem oglasila o tragičnoj nesreći.

- U četvrtak oko 12.40 sati u Loboru, tijekom trening vožnje za natjecanje WRC Croatia Rally 2023, došlo je do slijetanja sportskog automobila s kolnika i udara u drveni stup ograde. Tom prilikom vozač, 33-godišnji državljanin Irske, smrtno je stradao, a suvozač u vozilu, 31-godišnji državljanin Irske, nije ozlijeđen. Na vozilu je nastala materijalna šteta. Mrtvo tijelo vozača prevezeno je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb - priopćili su.

Dodali su kako je tijekom testa probnih vožnji dionica ceste bila zatvorena za sav promet, propisno obilježena prometnom signalizacijom te je bila organizirana redarska služba.

Prva fatalna nesreća od 2006.

Hrvatski reli vozač Slaven Šekuljica nakon nesreće Craiga Breena rekao nam je kako je ta cesta brza i zahtjevna, a kako su mokri uvjeti u četvrtak pridonijeli da bude još zahtjevnija.

- Nažalost, ovakve se stvari mogu dogoditi. Čuo sam za to nekoliko trenutaka nakon što se dogodilo. Naravno da smo svi potreseni. S druge strane, svakim ulaskom u natjecateljsko vozilo svjesni smo rizika koji to nosi i s tim se jednostavno treba pomiriti - kaže nam Šekuljica. S obzirom na to da je Breenova smrt na cesti prva fatalna nesreća u reliju još od ožujka 2006. godine, Šekuljica kaže da ovakve nesreće bude svojevrstan strah.

- Pa ne može nam biti svejedno, to sigurno. Ali, kao što sam rekao, svakim ulaskom u natjecateljsko vozilo svjesni smo opasnosti koje dolaze uz natjecanja. Autosport je opasan, ali nasreću, sigurnost natjecateljskih automobila raste iz generacije u generaciju - zaključuje Šekuljica.

Tijelo nesretnog 33-godišnjega Craiga Breena nakon nesreće prevezeno je na obdukciju u Zagreb, a točan uzrok nesreće otkrit će istraga koju vode hrvatska policija i Svjetska automobilistička federacija.

Načelnica Općine Lobor, Ljubica Jembrih, izrazila je iskrenu sućut obitelji poginulog te članovima WRC-a.

- I prije su ovdje bile utrke, ali ovo je prvi zabilježeni tragičan slučaj - rekla je načelnica.

Autom je udario u drvenu ogradu

Dan nakon tragične nesreće, u zavoju u kojem je Breen izletio sa staze ljudi su postavili nekoliko lampiona. Na mjestu nesreće vidljivi su bili i tragovi kočenja, razrovana zemlja i odvojeni stupovi dijela ograde koja je uništena.

Policija je u priopćenju istaknula da je tijekom probnih vožnji cesta bila propisno obilježena i zatvorena za promet.

